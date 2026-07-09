Un incendie s’est déclaré en périphérie de Lausanne
Selon les informations de la RTS, confirmées par la police cantonale, un périmètre de sécurité a été déployé autour de la zone en raison de la présence de bouteilles de gaz.
Un incendie s'est déclaré jeudi peu avant 17h dans la zone industrielle d'Ecublens (VD). Le feu a pris dans la toiture d'un bâtiment en rénovation.
Selon les informations de la RTS, confirmées par la police cantonale, un périmètre de sécurité a été déployé autour de la zone en raison de la présence de bouteilles de gaz. La cause de l'incendie est indéterminée, a précisé la police cantonale à Keystone-ATS. (sda/ats)