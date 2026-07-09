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Un incendie s’est déclaré à Ecublens (VD)

Un incendie s’est déclaré en périphérie de Lausanne

Selon les informations de la RTS, confirmées par la police cantonale, un périmètre de sécurité a été déployé autour de la zone en raison de la présence de bouteilles de gaz.
09.07.2026, 18:4109.07.2026, 18:42

Un incendie s'est déclaré jeudi peu avant 17h dans la zone industrielle d'Ecublens (VD). Le feu a pris dans la toiture d'un bâtiment en rénovation.

Selon les informations de la RTS, confirmées par la police cantonale, un périmètre de sécurité a été déployé autour de la zone en raison de la présence de bouteilles de gaz. La cause de l'incendie est indéterminée, a précisé la police cantonale à Keystone-ATS. (sda/ats)

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