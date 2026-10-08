La victime a été transportée au CHUV. Keystone

Un motard se tue dans le canton de Vaud

L'homme de 33 ans conduisait depuis Aigle en direction du Sépey (VD). Il a été transporté au CHUV mais n'a pas survécu à sa chute.

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Un motocycliste de 33 ans a perdu la vie mercredi lors d'un accident sur la route des Ormonts, depuis Aigle en direction du Sépey (VD). Il a perdu la maîtrise de son deux-roues qui s'est couché au sol avant de percuter une glissière de sécurité, a indiqué jeudi la police cantonale.

L'accident a eu lieu vers 14h00 et a grièvement blessé le conducteur, selon le communiqué de la police vaudoise. Sur place, les secours lui ont prodigué les premiers soins. Son pronostic vital était engagé et il a été héliporté au CHUV en urgence. Malgré cette prise en charge, il est décédé des suites de ses blessures. Il s'agissait d'un ressortissant suisse habitant la région, est-il précisé.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les raisons exactes de cet accident qui n'a pas impliqué d'autres véhicules. (ats)