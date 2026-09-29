Le premier casino de la région lausannoise ouvre ses portes jeudi à Prilly, avec Zaria Sorovic en qualité de directeur d’établissement. images: watson, grand casino prilly

On a visité le nouvel «endroit le plus sûr de Lausanne»

Dès le 1er octobre, la région lausannoise accueillera sa première maison de jeu. Avec 1500m2, 280 machines, vingt roulettes et huit tables, le Grand Casino Prilly mise sur un quartier en pleine expansion pour titiller le joueur, malgré une concurrence romande très dense. On est allé jeter un oeil.

Plus de «Suisse»

Ceux qui craignaient de voir l’Ouest lausannois se transformer en un mini Las Vegas vaudois peuvent respirer. Depuis le trottoir d’en face, le Grand Casino Prilly n’est pas plus sexy que le siège d’une assurance ou un espace de coworking. La façade est grise, le logo aussi sobre que celui d’une énième start-up ou d’un boutique-hôtel. Pas la moindre enseigne clignotante qui pourrait faire penser au Strip le plus extravagant du monde.

Il faut montrer patte blanche aux portiques de sécurité dignes d’un aéroport et s’enfiler dans l’un des ascenseurs ultramodernes avant d’avoir enfin affaire aux couleurs typiquement criardes des machines à sous.

La devanture du Grand Casino Prilly, en plein préparatifs pour sa soirée d’inauguration, ce mardi 29 septembre. image: watson

Installée au cœur d’un quartier de Malley ultraconnecté et en pleine mutation, à deux pas de la Vaudoise aréna et de la gare CFF, cette nouvelle maison de jeu déboule dans un marché concurrentiel. La Suisse romande compte déjà six établissements dans les cantons de Genève, Fribourg, Valais, Jura et bien sûr Vaud, avec celui de Montreux. Tout comme le Casino Barrière, le nouveau venu de la région lausannoise, propriété du groupe français Tranchant, est au bénéfice d’une concession de type A (sans restriction de mise), attribuée par la Confédération en 2023.

Un énième repère pour dilapider son salaire en dix minutes, comme le redoute notamment le Groupement romand d'études des addictions (GREA)? Avec plus de vingt ans d’expérience à la tête du Grand Casino de Bâle (lui aussi dans le panier du groupe Tranchant), le président du conseil d’administration semble rompu aux questions qui fâchent.

En conférence de presse ce mardi matin, Rudolph Schiesser a défini le casino comme un «lieu de vie», un «espace ludique» qui a un «rôle social» à jouer, parce qu’on n’y vient pas «en premier lieu pour tenter de gagner de l’argent, mais pour l’ambiance».

«L’être humain a toujours été joueur» Rudolph Schiesser, à la tête des casinos de Prilly et de Bâle

Le troisième étage du casino de Prilly, éblouissant et tamisé à la fois. image: watson

Une «ambiance» malgré tout surveillée de très près, puisque 280 caméras scruteront les faits et gestes des clients de Prilly. Pour débusquer les tricheurs, bien sûr, mais aussi les joueurs compulsifs et tout comportement à risque: «Deux psychologues sont employés à 100% pour le suivi de ces situations à risque et tous les collaborateurs suivent une journée entière de formation à la détection précoce du jeu excessif, remise à niveau chaque année», explique Rudoph Schiesser.

«A partir de 4000 francs de transaction, on demande l’origine des fonds. Si l’argent provient d’un héritage de la grand-maman, nous le saurons» Rudolph Schiesser

Ce qui n’empêche pas l’établissement, dont la rénovation du bâtiment a coûté 61 millions de francs, de tabler sur un chiffre d'affaires annuel de 40 millions «pour commencer», alors que «la moitié sera reversée aux fonds de l'AVS», tient à rappeler Rudolph Schiesser. Ce dernier précise aussi qu’un accord a été conclu avec la commune de Prilly, qui recevra 450 000 francs par année, avec un plafond fixé à un million de francs «en cas de projet spécifique et si les affaires du casino le permettent».



Trois étages, zéro lumière du jour

Organisée en balcons, sur trois étages et avec un atrium en son centre, cette nouvelle maison de jeu se dévoile chic, moderne et tamisée.

Une fois dans le ventre de la bête, ce sont les 280 machines qui attirent le regard. Bien que l’établissement propose quatre tables de blackjack et autant de roulette anglaise, en 2026, la clientèle préfère manifestement s’isoler devant des boutons plutôt que d’avoir affaire à un croupier, ce que regrette «un peu» le tout frais directeur du casino de Prilly, qui a tenu le Casino Terrazur à Cagnes-sur-Mer pendant plus de dix ans. Zaria Sorovic nous avoue au passage qu’il lui arrive de jouer lui-même quelques billets lorsqu’il est «en vacances», sans jamais avoir «gagné le moindre sou».

Zaria Sorovic, directeur du Grand Casino Prilly, cumule plus de vingt ans d’expérience dans le métier. image: watson

A l’intérieur, et sans grande surprise, pas la moindre horloge ou lumière du jour. De quoi ignorer facilement que le temps file à toute vitesse. Discuter une petite heure au casino de Prilly lors de la conférence de presse a suffi pour qu’on se fasse surprendre par la vraie vie et le soleil de septembre une fois de retour sur le bitume: «Vous savez, il existe des casinos qui accueillent la lumière du jour», explique Zaria Sorovic, même si ce sont des exceptions.

Un casse comme dans le film Ocean Eleven est-il possible à Prilly? «Brad Pitt et Clooney peuvent venir chez nous, mais ils n’auront rien à voler ou presque! Aujourd’hui, la plupart des transactions sont numériques et je n’ai jamais vu un sac de sport rempli de billets en vingt ans de métier» Zaria Sorovic, directeur du casino de Prilly

A Prilly, on est donc bien loin de la fiction ou même de la réalité américaine. Ouvert de 10h à 5 heures du matin, le casino attend principalement la clientèle régionale, notamment celle qui filait à Montreux ou en France voisine pour espérer le jackpot. «Nous misons aussi sur une population qui veut simplement boire un verre et manger dans l’un des trois bars, en toute sécurité. Nous serons l’endroit le plus sûr de Lausanne!», conclut Rudolph Schiesser.

A condition de ne pas poser son compte d’épargne sur la table.