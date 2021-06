Suisse

Hitler, c'est qui? Des gymnasiens répondent, "Mein Kampf" étant réédité



Vidéo: watson/Jonas Follonier

Hitler, c'est qui? Des gymnasiens répondent

A l'occasion de la réédition du brûlot «Mein Kampf» dans une version ultra-annotée et commentée, on a demandé à des gymnasiens vaudois ce qu'ils savent sur ce livre, son auteur, la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah.

Vidéo: watson/Jonas Follonier

