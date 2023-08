A5: Les tunnels entre Yverdon et Neuchâtel fermés pour 4 nuits

Les tunnels entre Yverdon et Neuchâtel fermés pour 4 nuits

Dès lundi soir et jusqu'à vendredi matin, les tunnels autoroutiers de l'A5 entre Yverdon (VD) et Neuchâtel fermeront à tour de rôle la nuit pour des travaux d'entretien et d'électromécanique.

Plus de «Suisse»

Dans la nuit de lundi à mardi, de 22h00 à 05h00 du matin, l'A5 sera fermée entre les jonctions de Boudry et d'Areuse (NE) dans les deux directions. La nuit suivante, les jonctions de Bevaix et Vaumarcus en direction d'Yverdon ne pourront pas être empruntées. La circulation sera déviée sur le réseau secondaire.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les jonctions de Vaumarcus et Bevaix en direction de Neuchâtel seront fermées. Enfin, dans celle de jeudi à vendredi, l'A5 sera fermée à la circulation entre les jonctions de Bevaix et Vaumarcus dans les deux directions.

Les usagers de la route sont invités à suivre les déviations mises en place par la route cantonale. Ces fermetures permettront l'entretien et les travaux électromécaniques dans les tunnels d'Areuse, de Chanelaz, de Sauges et de Gorgier.

(sda/ats)