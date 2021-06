Une votation réservée aux femmes et aux minorités?

À quoi ressemblerait la Suisse si seules les femmes et les minorités de genre avaient le droit de vote? Le festival genevois Les Créatives souhaite poser la question.

Pour marquer les cinquante ans du droit de vote des femmes en Suisse, le festival les Créatives veut organiser un «suffrage féministe national», a-t-il annoncé lundi, journée de la grève féministe. Avec ce projet symbolique intitulé «VOTE 71/21», ce scrutin serait ouvert uniquement aux femmes et aux minorités de genre.

«Nous voulons montrer que les femmes et les minorités de genre peuvent fortement influencer les décisions politiques dans notre pays et qu’il faut s’approprier les outils démocratiques et augmenter leur participation lors des votes»

festival les créatives