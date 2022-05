Lex Netflix: le «oui» bénéficie d'une très légère avance

L'issue de la votation sur la lex Netflix reste encore incertaine, selon deux sondages publiés mercredi par Tamedia et la SSR. En revanche, la loi sur la transplantation et celle sur Frontex profitent d'une bonne avance.

Pour Tamedia et la SSR, auteurs de l'enquête, le résultat pour la révision de la loi sur le cinéma est difficile à prévoir. Le «oui» bénéficie toutefois d'une légère avance dans les deux sondages.

Celui de la SSR prédit 56% de «oui» contre 41% de «non».

Du côté de Tamedia, la loi serait acceptée par 52% des citoyens contre 45%.

Les deux derniers coups de sonde profitent donc plutôt au camp du oui, mais cette augmentation est comprise dans la marge d'erreur statistique.

Néanmoins, selon le sondage de la SSR, le «non» se profilait le mois dernier. Mais les résultats actuels indiquent toujours une légère avance en faveur de cette révision attaquée en référendum. Au vu de la dynamique actuelle, il est donc difficile de trancher.

Qui est favorable à quoi?

Les Verts et le PS soutiennent davantage la loi sur le cinéma, avec respectivement 76% et 73%, selon le sondage de Tamedia. Le rejet est surtout marqué chez les militants de l'UDC et du PLR. La Suisse romande se prononce à 62% pour, une statistique qui tombe à 47% en Suisse alémanique.

Un «oui» clair pour les transplantations et Frontex

Des majorités relativement nettes se dessinent en revanche pour les deux autres objets fédéraux.

61% de «oui» pour la loi sur les transplantations, selon Tamedia et SSR;

64% pour Frontex, selon Tamedia;

69% pour Frontex, selon la SSR.

La campagne de votation n'a pas vraiment fait émerger de nouveaux cercles. Selon le sondage SSR, ce sont «surtout les groupes qui participent régulièrement aux votations qui ont été mobilisées». Les personnes se méfiant davantage de l'Etat se sont quelque peu abstenues, renforçant ainsi les chances de succès pour les trois projets de loi soutenus par le Conseil fédéral.

Le deuxième sondage SSR réalisé par gfs.bern a été effectué entre le 20 et le 27 avril auprès de 6315 citoyens. La marge d'imprécision est de +/- 2.8 points de pourcentage. Pour la troisième enquête en ligne de Tamedia, menée du 27 au 29 avril auprès de 10'000 personnes, la marge d'erreur statistique est de +/-1.6 point de pourcentage. (ats/sia)