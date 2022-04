Loi Netflix, Frontex, transplantation: les tendances de votes se précisent

Plus que deux semaines avant que les urnes ne révèlent le résultat des deuxièmes votations fédérales de l'année 2022. La loi sur le cinéma divise toujours, contrairement à celle sur la transplantation ou encore le projet Frontex.

Loi Netflix ✅

Oui : 49%

: 49% Non : 47%

: 47% Pas d'avis: 4%

Les avis sur la loi Netflix, ou plutôt «Lex Netflix», sont encore très partagés. Si les Suisses avaient voté la semaine du 18 avril, elle aurait été acceptée sur le fil, selon un sondage publié lundi. Par rapport au premier sondage publié dix jours avant celui-ci, le camp du non a progressé de trois points de pourcentage.

Les partisans à la loi Netflix se trouvent principalement chez les socialistes et les Verts à 63%. Le oui est également en tête chez les partisans du Centre avec 51% et du PVL avec 56%.

à la loi Netflix se trouvent principalement chez les socialistes et les Verts à 63%. Le oui est également en tête chez les partisans du Centre avec 51% et du PVL avec 56%. Les opposants à la loi sur le cinéma se trouvent majoritairement dans les partis de l'UDC et du PLR. Près de trois-quarts des premiers et 61% des seconds sont complètement ou plutôt contre le projet.

De manière globale, en Suisse romande et au Tessin, le projet recueille un plus grand soutien qu'en Suisse alémanique. Les personnes plus âgées sont aussi plus nombreuses à l'accepter que chez les jeunes.

Petite piqure de rappel 👇 «Lex Netflix»: 6 points pour comprendre la votation du 15 mai de Lara Knuchel

Loi sur la transplantation ✅

Oui : 62%

: 62% Non : 36%

: 36% Pas d'avis: 2%

En revanche, toujours d'après ce même sondage, la loi sur la transplantation, qui se concentre plus précisément sur le don d'organe, serait passée très facilement.

Du côté des politiques, à part l'UDC, tous les partis y souscrivent.

Le «oui» recueille un fort soutien en Suisse romande, où 74% des personnes interrogées sont clairement ou plutôt pour.

Les jeunes de 18 à 34 ans y sont aussi très majoritairement favorables (72%). Mais plus les personnes avancent en âge, moins elles soutiennent le principe du consentement présumé. Les personnes de plus de 65 ans sont toutefois encore 56% à soutenir le changement de paradigme. Le taux d'approbation est légèrement plus élevé en milieu urbain (65%) qu'à la campagne (60%).

Le résumé des choses les plus importantes à savoir👇 8 points pour comprendre la votation du 15 mai sur la transplantation de Chantal Stäubli

Frontex ✅

Oui : 61%

: 61% Non : 32%

: 32% Pas d'avis: 7%

Tant pour la loi sur la transplantation que le développement de Frontex, les tendances n'ont pas bougé par rapport au dernier sondage.

Les partisans sont majoritairement non seulement parmi le PLR, que le PVL et le Centre, mais aussi au PS. Près de 60% des sympathisants socialistes indiquent vouloir voter certainement ou plutôt oui, bien que le parti ait recommandé le non. Les avis sont aussi partagés chez les partisans de l'UDC et des Verts: 48% de ceux de l'UDC et 47% chez les Verts sont pour une contribution plus élevée de la Suisse à Frontex, contrairement aux mots d'ordre de leurs partis respectifs.

sont majoritairement non seulement parmi le PLR, que le PVL et le Centre, mais aussi au PS. Près de 60% des sympathisants socialistes indiquent vouloir voter certainement ou plutôt oui, bien que le parti ait recommandé le non. Les avis sont aussi partagés chez les partisans de l'UDC et des Verts: 48% de ceux de l'UDC et 47% chez les Verts sont pour une contribution plus élevée de la Suisse à Frontex, contrairement aux mots d'ordre de leurs partis respectifs. Il y a encore 12% d'indécis dans le camp écologiste. C'est deux fois plus que dans les autres grands partis.

Les éléments clé juste ici👇 8 points pour comprendre le référendum Frontex sur lequel on vote en mai de Lara Knuchel

Le sondage en ligne a été réalisé les 19 et 20 avril. Au total, 9673 personnes y ont participé. La marge d'erreur statistique est de +/-1,7 point de pourcentage. (ats/mndl)