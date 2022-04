Loi Netflix, Frontex et transplantation: ce que disent les sondages

A cinq semaines du scrutin du 15 mai, le premier sondage de Tamedia/20 Minuten prédit une issue ouverte pour la Lex Netflix. Les deux autres objets récoltent une confortable majorité de oui.

Loi Netflix❓

Oui : 51%

: 51% Non : 44%

: 44% Pas d'avis: 5%

Le résultat sur la nouvelle loi sur le cinéma (Lex Netflix) est ouvert. Elle est rejetée en particulier par les sympathisants de l'UDC et du PLR. A l'inverse, les partisans des Verts et du PS l'approuvent largement (71%). Le soutien à la nouvelle loi sur le cinéma est plus marqué en Suisse romande (65%) qu'en Suisse alémanique (46%).

citent comme argument principal (56%) le fait qu'une partie des bénéfices des fournisseurs de streaming reviendrait à la Suisse. Les opposants estiment que le cinéma suisse est déjà suffisamment soutenu et qu'il n'y a pas besoin d'un «nouvel impôt culturel caché» (53%).

Loi sur la transplantation ✅

Oui : 61%

: 61% Non : 37%

: 37% Pas d'avis: 2%

Le projet trouve une majorité partout, sauf auprès des sympathisants de l'UDC, qui rejettent la loi par 58%. Les partisans des Vert'libéraux sont les plus fervents supporters, avec 75%.

L'approbation est aussi beaucoup plus nette en Suisse romande (76%) et au Tessin (67%) qu'en Suisse alémanique (55%). Il n'existe pratiquement pas de clivage ville-campagne sur cet objet.

Frontex ✅

Oui : 59%

: 59% Non : 33%

: 33% Pas d'avis: 8%

Seuls les sympathisants de l'UDC se prononcent clairement contre (53%), tandis que les partisans des Vert'libéraux soutiennent le projet à 80%.

En Suisse romande, le taux d'acceptation est de 60% et presque autant en Suisse alémanique (59%). Les Tessinois sont plus sceptiques, avec 51% d'opinions favorables.