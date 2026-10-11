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Une automobiliste meurt dans un accident sur l’A4 près de Rotkreuz

Un homme a tent
Image d'illustration.Keystone

Une automobiliste meurt dans un accident sur l’A4 près de Rotkreuz

La conductrice a perdu le contrôle de son véhicule peu avant 4h dimanche matin et a percuté une barrière anti-gibier. Elle a été éjectée de la voiture et est décédée sur place.
11.10.2026, 14:1811.10.2026, 14:18

Tôt dimanche matin, une automobiliste a trouvé la mort dans un accident sur l'autoroute A4 près de Rotkreuz, dans le canton de Zoug. Elle a quitté la chaussée et a percuté une barrière anti-gibier, ont indiqué les autorités judiciaires de Zoug.

L'accident s'est produit peu avant 04h00 en direction de Schwyz pour des raisons encore inconnues juste après le pont autoroutier près de Meierskappel. La conductrice a été éjectée du véhicule et a été si gravement blessée qu’elle a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident.

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Selon le communiqué, des spécialistes de la police routière, un pilote de drone ainsi que le service de police scientifique de la police de Zoug ont été mobilisés pour la collecte des indices. La cause exacte de l’accident fait l’objet d’enquêtes complémentaires. (tib/ats)

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