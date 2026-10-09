Un militaire a été blessé dans un accident de camion
Au volant d'un camion, l'homme est sorti de la route dans les Grisons. Une enquête a été ouverte.
Un militaire a été blessé jeudi après-midi dans un accident de la circulation à Sedrun, dans la commune grisonne de Tujetsch. Il a été héliporté à l'hôpital de Coire par la Rega.
Le camion qu'il conduisait est sorti de la route du col de l'Oberalp peu avant 16h00, pour une raison encore inconnue, a indiqué vendredi l'armée. Le véhicule s'est immobilisé après avoir parcouru une centaine de mètres.
L'accident s'est produit lors d'un exercice du bataillon d'ondes dirigées 4, qui effectue actuellement son cours de répétition. La police cantonale, les pompiers et les services de secours sont intervenus. La Justice militaire a ouvert une enquête. (ats)
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