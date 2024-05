Bahnstrecke Chur-Arosa wegen neuer Brücke für zwei Wochen gesperrt

Mehr «Graubünden»

Bild: imago

Die Bahnstrecke Chur – Arosa wird vom 11. bis 26. Mai komplett gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten am Castielerviadukt, wie die Rhätische Bahn mitteilte. Es verkehren Ersatzbusse.

Während der zweiwöchigen Totalsperre werde die alte Brückenkonstruktion zurückgebaut, schrieb die Rhätische Bahn (RhB) am Freitag in einer Mitteilung. Dabei würden etwa die Pfeiler durch Sprengung abgebrochen, hiess es in der Mitteilung weiter. Während der Sprengung werde das Gelände weiträumig abgesperrt.

Danach werde die neue Brücke, an welcher neben dem alten Konstrukt seit März 2023 gebaut wird, «in die Gleislage der alten Brücke verschoben». Im Anschluss stünden Gleisarbeiten und die Montage der Fahrleitung an. (sda)