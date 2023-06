Übrig blieben drei Kandidaten, wobei einer am Samstag fälschlicherweise zum Parteichef gekürt wurde. Hans Peter Doskozil war für zwei Tage der Parteichef der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), ehe er die Krone weiter an Kollege Andreas Babler geben musste.

In Österreich hat sich ein neues innenpolitisches Drama abgespielt. Das Drama in fünf Akten ersparen wir euch – und schalten direkt zu den hämischen Twitter-Reaktionen.

Der Wind in der Energiedebatte dreht: FDP-Präsident Burkart will neue AKW

Sabotageakte nehmen zu: Der Widerstand in Russland wächst in Form von Milizkorps

Auf diesen Schiffen will Grossbritannien Migranten unterbringen



Trotz internationaler Kritik wegen des Vorgehens gegen unerwünschte Migranten will Grossbritannien noch mehr Menschen vorübergehend auf Schiffen unterbringen. Das kündigte der konservative Premierminister Rishi Sunak am Montag in Dover an.