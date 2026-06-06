Katholischer Bischof in Mosambik erschossen

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Bischof Osório Citora Afonso wurd 54 Jahre alt. Bild: Mazambique bishop's conference

Der katholische Bischof von Quelimane in Mosambik, Osório Citora Afonso, ist am Samstag erschossen in seinem Haus aufgefunden worden, wie Kathpress am Abend berichtete. Die Polizei ermittelt laut nationalen Medienberichten wegen Mordes.

Der 54-jährige Geistliche und Ordensmann hatte nach Studien in Kinshasa, Rom und Jerusalem an der päpstlichen Botschaft in der Demokratischen Republik Kongo und als Leiter eines Missionszentrums in Norditalien gearbeitet. Danach war er an der Missionsbehörde im Vatikan tätig. Seit 2023 war er Bischof.

Die Diözesanleitung von Quelimane wurde Afonso im Juli 2025 von Papst Leo XIV. übertragen, der ihn vergangenen April auch zum Verwalter der Erzdiözese Beira ernannte. Mosambiks Präsident Daniel Chapo äusserte sich bestürzt über den Vorfall. (sda/apa)