Flugzeug mit Vizepräsident Malawis vermisst – Suchaktion läuft

Das Flugzeug des malawischen Vizepräsidenten Saulos Chilima wird seit Montagvormittag vermisst. Eine Such- und Rettungsaktion läuft, hiess es am Abend in einer Mitteilung des Präsidialamts. Die Maschine der malawischen Streitkräfte mit Chilima und neun weiteren Menschen an Bord sei am Morgen zu einem Inlandsflug gestartet, dann aber vom Radar verschwunden. Präsident Lazarus Chakwera setzte daraufhin eine geplante Auslandsreise aus. (hkl/sda/dpa)

