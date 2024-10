Japan wählt Unterhaus – Regierung droht Mehrheitsverlust

Der 67-jährige Ishiba hatte erst am 1. Oktober die Nachfolge von Fumio Kishida als Partei- und Regierungschef angetreten. Sollte seine Regierungskoalition ihre Mehrheit im Unterhaus verlieren, müsste sie sich auf die Suche nach weiteren Koalitionspartnern machen.

In Japan ist die Wahl zum mächtigen Unterhaus des Parlaments angelaufen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Referendum der EDU erzwingt in Basel Abstimmung über den ESC-Kredit

Ponti nahe am eigenen Weltrekord +++ Stricker und Hüsler verpassen Doppelfinal in Basel

In der EFAS-«Arena» glaubt SP-Roth dem «Zahlensalat» seiner eigenen Bundesrätin nicht

Rostec-Chef warnt vor Kollaps in der russischen Industrie

Beyoncé stärkt Harris den Rücken – sie stehe für Einheit

US-Popstar Beyoncé hat Kamala Harris im Wahlkampf ums Weisse Haus den Rücken gestärkt. Die aktuelle US-Vizepräsidentin setzte sich dafür ein, was die USA gerade brauchten: «Einheit», sagte die Musikerin bei einem Auftritt bei einem Wahlkampf-Event in ihrer Heimatstadt Houston in Texas. Sie spreche nicht als Prominente oder Politikerin, sondern als Mutter, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder wolle, betonte sie.