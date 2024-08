Passagierflugzeug in Brasilien abgestürzt – möglicherweise Dutzende Opfer

Mehr «International»

Im brasilianischen Bundesstaat São Paulo ist am Freitag ein Passagierflugzeug abgestürzt, wie Associated Press berichtet. Wie die brasilianische Airline VoePass mitteilt, waren 62 Personen an Bord. Ob es Tote gab, war zunächst unklar.

Lokale Feuerwehren bestätigten, dass das Flugzeug in der Stadt Vinhedo abgestürzt war, ohne weitere Details zu nennen.

Der brasilianische TV-Sender GloboNews zeigte Aufnahmen von einem grossflächigen Brand und Rauch. Weitere Aufnahmen zeigten ein abstürzendes Flugzeug.

Brasiliens Flughafenbehörde Infraero bestätigte den Absturz gegenüber Associated Press vorerst nicht.

(rbu mit Material von sda und dpa)

Update folgt ...