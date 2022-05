Elf Tote bei Polizei-Einsatz in Armenviertel von Rio de Janeiro

Vor etwa einem Jahr hatten Polizisten bei einer Razzia in Rio mindestens 28 mutmassliche Mitglieder von Drogenbanden getötet. Mächtige Banden ringen in den Armenvierteln um Kontrolle bei Drogenhandel und Schutzgeldgeschäften. (aeg/sda/dpa)

Sie werden dort gefoltert und unterdrückt – dennoch spricht die chinesische Regierung von «Fortbildungseinrichtungen» für Uiguren: Neue Bilder zeigen das Grauen in den Internierungslagern.

Ein internationales Medienkonsortium hat kurz vor dem Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Xinjiang weitere Belege für die massenhafte Internierung von Uiguren in China veröffentlicht. Fotos, Reden und Behördenweisungen bewiesen, dass es sich bei den Lagern nicht, wie von der chinesischen Regierung behauptet, um «berufliche Fortbildungseinrichtungen» handele, erklärten der an der Recherche beteiligte Bayerische Rundfunk und «Spiegel» am Dienstag.