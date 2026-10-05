Flavio Bolsonaro mit seiner Frau nach der Stimmabgabe. Bild: www.imago-images.de

Wahl in Brasilien – Bolsonaro-Sohn liegt vorläufig vorn

Die Präsidentenwahl in Brasilien gilt als Richtungswahl in Lateinamerika. Nach ersten Auszählungen liegt Flávio Bolsonaro vorn.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien liegt der rechtsgerichtete Senator Flávio Bolsonaro laut ersten Teilergebnisse deutlich vor dem linksgerichteten Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva.

Nach der Auszählung von etwa einem Viertel der elektronischen Wahlurnen des Landes kam Bolsonaro bei der Wahl am Sonntag auf rund 51 Prozent der Stimmen, auf Lula entfielen demnach 41 Prozent der Stimmen. Die übrigen Kandidaten lagen jeweils im einstelligen Bereich.

Knapp 160 Millionen Menschen im bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land waren zu den Wahlen aufgerufen. In den letzten Umfragen hatten Lula und Bolsonaro eng beieinander gelegen. Erreicht keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am 25. Oktober eine Stichwahl statt.

Das Endergebnis der Wahl vom Sonntag kann deutlich vom Zwischenstand abweichen. Die südlichen Bundesstaaten, die tendenziell Bolsonaro unterstützen, melden ihre Ergebnisse oft am schnellsten. Die Stimmen aus Lulas Hochburg im Nordosten des Landes sind gewöhnlich erst später ausgezählt.

Flavio Bolsonaro mit seiner Frau im Stimmlokal. Bild: www.imago-images.de

Flávio Bolsonaro will Amnestie für seinen Vater erreichen

Die Wahl in Brasilien gilt als Richtungswahl. Während Lula von der Arbeiterpartei PT eine vierte Amtszeit anstrebt und seine Politik mit Sozialprogrammen und öffentlichen Investitionen fortsetzen will, hofft Bolsonaro, die rechte Bewegung seines Vaters wieder an die Macht zu bringen. In den vergangenen Jahren waren mehrere Länder in Lateinamerika durch Wahlen deutlich nach rechts gerückt. Ein Sieg Lulas würde dagegen Brasilien neben Mexiko als grosse linke Bastion in der Region erhalten.

Flávio Bolsonaro ist der Sohn des ultrarechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, der wegen eines Putschversuchs gegen Lula zu 27-jähriger Haft verurteilt wurde und unter Hausarrest steht. Jair Bolsonaro war ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Sein Sohn will bei einem Wahlsieg eine Amnestie für ihn erreichen.

Wahlkampf von Brasiliens Verhältnis zu den USA geprägt

Der Wahlkampf war geprägt von Sorgen über die schwächelnde Wirtschaft, Korruptionsskandalen sowie Vorwürfen einer Einmischung der USA. Die Staatsverschuldung liegt bei über 82 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zudem löste ein Skandal um das abgewickelte Geldinstitut Banco Master neue Empörung über Korruption in der politischen Klasse aus.

Der Präsident des obersten Wahlgerichts TSE, Nunes Marques, erklärte bei einer Pressekonferenz, Geheimdienstberichte hätten bislang keine konkreten Hinweise auf eine ausländische Einflussnahme auf die Wahl ergeben. Er äusserte sich dazu auf Nachfrage vor dem Hintergrund, dass die USA am Freitag ihre Konsulardienste in dem südamerikanischen Land aus Sicherheitsgründen geschlossen hatten.

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