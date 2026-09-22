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Brasilianische Verband verschärft Ausländerbeschränkung

Santos&#039; Neymar reacts during a Brazilian Championship soccer match against Coritiba in Sao Paulo, Sunday, May 17, 2026. (AP Photo/Andre Penner) Neymar
Weniger ausländische Stars, mehr einheimische und jüngere Talente: Brasiliens Fussball schlägt eine neue Richtung ein.Bild: keystone

Brasiliens Liga kürzt Ausländerlimite bis 2030

Der brasilianische Fussball entwickelt sich in eine neue Richtung: Bei einer Abstimmung in Rio de Janeiro haben die Vereine der Serie A und Serie B grünes Licht für eine schrittweise Verschärfung der Ausländerbeschränkung gegeben. Dahinter steckt ein klares Ziel des Verbands CBF: Heimischen Nachwuchstalenten wieder mehr Spielzeit im Profifussball zu verschaffen.
22.09.2026, 07:1222.09.2026, 07:12

Bislang durften Klubs pro Spiel bis zu neun ausländische Spieler einsetzen. Dieser Wert sinkt 2027 zunächst auf acht, ehe er bis 2030 in mehreren Schritten auf fünf fällt. Dass der Verband auf eine schrittweise statt einer abrupten Umsetzung setzt, hat einen validen Grund: Klubs mit langfristig gebundenen ausländischen Spielern sollen nicht plötzlich vor Vertragsproblemen stehen. Nur zwei Vereine stellten sich gegen die Reform – EC Bahia und CR Flamengo stimmten gegen die Änderungen.

Ausschlaggebend für den Entscheid war eine Analyse der CBF: Seit die Quote an ausländischen Spielern 2023 auf sieben angehoben wurde, ist die Spielzeit junger brasilianischer Talente messbar zurückgegangen, während erfahrene Spieler immer mehr Einsatzminuten übernahmen. Auch das Durchschnittsalter der Liga liefert Zündstoff für die Debatte: Mit 28,5 Jahren spielt die brasilianische Serie A im Schnitt deutlich mit älteren Spielern als etwa LaLiga (27), die Ligue 1 (26) oder die Serie A (26,1).

Die Reform beschränkt sich aber nicht nur auf die Ausländerfrage. Parallel dazu wurde auch das Kaderreglement angepasst: Klubs dürfen ab kommender Saison 50 Spieler registrieren, davon müssen mindestens 20 Spieler unter 23 Jahre alt sein. Langfristig – bis 2030 – soll sich jedes Kader je zur Hälfte aus U23-Spielern und älteren Profis zusammensetzen. Die Botschaft dahinter ist klar: Brasiliens Liga will wieder verstärkt auf die eigene Jugend setzen. (car)

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