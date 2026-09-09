Polizisten spiegeln sich in einem Schaufenster wider, in dem vor der Beisetzung des verstorbenen norwegischen Königs Harald V. am Mittwoch, dem 9. September 2026, in Oslo ein Bild des verstorbenen Königs zu sehen ist. Bild: keystone

«Takk»: Tränenreicher Abschied von König Harald in Oslo

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Ein Tag der Andacht, der Emotionen und der liebevollen Erinnerungen an ein grosses Leben: Angeführt vom neuen König Haakon VIII. und begleitet von hochrangigen internationalen Gästen hat das Königreich Norwegen Abschied von seinem langjährigen Staatsoberhaupt König Harald V. genommen.

Nach einem Trauerzug im Schritttempo traf Harald am Nachmittag an seiner letzten Ruhestätte in der Schlosskirche der Festung Akershus ein. Im königlichen Mausoleum sollte Harald kurz darauf beigesetzt werden. Die eigentliche Beisetzung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – in einer privaten Zeremonie für die Königsfamilie sowie royale Gäste und andere staatliche Würdenträger.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB standen zuvor rund 53'000 Menschen an den Strassen, als der Sarg mit dem Monarchen in den Mittagsstunden zunächst vom Königsschloss zu einem Trauergottesdienst im Dom der norwegischen Hauptstadt gefahren wurde.

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store sprach während der Trauerfeier. Bild: keystone

Bei der Prozession folgten hinter der norwegischen Königsfamilie einige der höchsten Vertreter anderer Monarchien sowie mehrere Staats- und Regierungschefs, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Deutschlands Präsident Frank-Walter Steinmeier.

Alt Bundesrätin Viola Amherd nahm als offizielle Vertretung der Schweiz an den Trauerfeierlichkeiten teil. Bei einem Besuch in Norwegen 2024 hatte sie König Harald V. persönlich in Oslo getroffen.

Støre: Harald gab alles für Norwegen

«Wir sind zutiefst dankbar für 35 Jahre mit König Harald als König von Norwegen – aber vor allem für die Art und Weise, wie er das gewesen ist», sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre in seiner Trauerrede über den volksnahen Monarchen. Harald habe mit den Norwegern gejubelt, aber auch getrauert – Letzteres etwa nach den rechtsterroristischen Anschlägen im Osloer Regierungsviertel und auf der Insel Utøya am 22. Juli 2011.

«König Harald hat alles für Norwegen gegeben», sagte Støre. «Im Namen des norwegischen Volkes sage ich: Danke für alles.» Dann wandte sich der Regierungschef dem neuen König Haakon zu, um zu ergänzen: «Lang lebe der König.»

König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit von Norwegen. Bild: keystone

Seine Frau dankt ihm mit emotionalen Worten

Während des Gottesdienstes mussten sich Haakons Frau, Königin Mette-Marit, und Kronprinzessin Ingrid Alexandra zwischenzeitlich Tränen aus den Augen wischen. Auch Haralds Gattin, Königin Sonja, rang mit den Tränen. «Danke für ein gutes Leben», stand in der Kirche auf ihrem Trauerkranz. Haakon, Mette-Marit und die Kinder Ingrid Alexandra, Prinz Sverre Magnus und Marius Borg Høiby wählten ein einziges Wort, das auf ihrem Kranz stand: «Takk» – Danke.

König Harald war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Er war mehr als 35 Jahre lang Staatsoberhaupt des wohlhabenden skandinavischen Landes gewesen. Sein Sohn Haakon wurde im Moment des Todes zum neuen König. Wenige Tage später legte der 53-Jährige im Parlament von Oslo auch den Eid auf die Verfassung ab.

Prinz William und Steinmeier schreiten hinter dem Sarg her

Die Trauer um Harald erreichte mit dem Staatsbegräbnis ihren vorläufigen Höhepunkt – und zahlreiche hohe Gäste erwiesen Harald die letzte Ehre: Hinter Haakon, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus und Prinzessin Märtha Louise sowie einem Wagen mit Mette-Marit und Sonja folgten Ehrengäste aus dem Ausland in langsamem Tempo dem Sarg.

Der britische Prinz William während der Trauerfeier. Bild: keystone

Neben dem britischen Thronfolger, Prinz William, war die Schwester von König Charles III., Prinzessin Anne, zu sehen – sie ist auch Haakons Patentante. Neben ihnen gingen unter anderem Schwedens König Carl XVI. Gustaf, Spaniens Staatsoberhaupt König Felipe VI. und der König der Niederlande, Willem-Alexander. Hinter den Königlichen reihten sich Staats- und Regierungschefs wie Steinmeier und Selenskyj ein.

König Harald war für junge Norweger stets ein Vorbild

Harald galt beim norwegischen Volk als überaus beliebt, gerade auch bei der jüngeren Generation. «Er ist für mich nicht nur der einzige König gewesen, den ich bislang gehabt habe. Ich habe auch zu ihm aufgeschaut», sagte der Student Gabriel Wiedemann aus Oslo. Es sei daher sehr wichtig für ihn, an diesem Tag seine Unterstützung zu zeigen. «Dieser Tag wird etwas sein, das wir in Erinnerung behalten werden», sagte der 25-Jährige.

Ein Gemälde des verstorbenen norwegischen Königs Harald steht in einem Korb neben Blumengaben auf dem Palastplatz in Oslo. Bild: keystone

«Für mich, meine Kinder und die ganze Familie ist er von grosser Bedeutung», sagte auch die Norwegerin Kari Grimholt. Harald werde immer einen besonderen Platz in ihren Herzen haben.

Die Beliebtheit des langjährigen Staatsoberhauptes zeigte sich seit seinem Tod unter anderem auch daran, wie viele Blumen und Karten vor dem Osloer Königsschloss niedergelegt wurden. «Man sieht einfach, wie sehr die Leute ihn gemocht haben, geschätzt haben, und wie greifbar die ganze Monarchie einfach ist», sagte die Touristin Julia Knoll aus Kleve am Niederrhein.

Zu sehen, wie Menschen aus aller Welt hier zusammenkommen, sei sehr besonders, erzählte auch die Norwegerin Ingrid Marijke Biermann, die den Trauerzug am Schloss mitverfolgte. Auch nach seinem Tod habe Harald viele Menschen in friedlicher Stimmung zusammengebracht. (sda/dpa)