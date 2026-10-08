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Krieg in der Ukraine: Merz schlägt Gipfel in Berlin vor

epa13287325 German Chancellor Friedrich Merz attends the &#039;Germany Summit&#039; in Berlin, Germany, 07 October 2026. The business conference is organized by Handelsblatt newspaper in partnership w ...
Friedrich Merz bietet an, noch vor Ende des Jahres ein Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine auszurichten. Bild: keystone

Merz schlägt Ukraine-Gipfel in Berlin vor

08.10.2026, 21:1608.10.2026, 21:16

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angeboten, noch vor Ende des Jahres ein Gipfeltreffen der «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine in Berlin auszurichten. Das Treffen würde «wahrscheinlich im Dezember» unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs stattfinden, hiess es nach dem Treffen des Kanzlers mit dem britischen Premierminister Andy Burnham aus Regierungskreisen. Der Vorschlag sei auf britischer Seite auf Zustimmung gestossen.

Die «Koalition der Willigen» war Anfang 2025 von Grossbritannien und Frankreich zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gegründet worden. Ihr gehören mehr als 30 Länder an. Das letzte Gipfeltreffen fand im Juli in Paris statt. Ein Teil der Staats- und Regierungschefs wurde per Video zugeschaltet.

Tote und Stromausfälle nach russischen Angriffen in Kiew

Infolge erneuter russischer Drohnenangriffe sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. 13 von ihnen wurden demnach in Krankenhäuser eingeliefert.

Am Abend kam es dem Energieministerium zufolge wegen der Drohnenattacken zu Ausfällen von Teilen des Stromnetzes der Hauptstadt. Kurzzeitig fiel die U-Bahn der Dreimillionenstadt wegen eines Spannungsabfalls aus. Im Westteil der Metropole kam es dem örtlichen Versorgungsunternehmen nach zu Problemen bei der Wasserversorgung. Für den Freitag wurden bereits stundenweise Stromsperren angekündigt. (leh/sda/dpa)

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