Polizei erschiesst Schützen in München – Ermittler gehen von versuchtem Terroranschlag aus

Auf dem Telefon soll der junge Mann nach APA-Informationen IS-Propagandamaterial gespeichert haben. Auf die Handyinhalte waren die Behörden demnach aufmerksam geworden, nachdem der Jugendliche an seiner Schule gewalttätig gegen Mitschüler vorgegangen war.

Die Salzburger Polizei, die Staatsanwaltschaft Salzburg und das Innenministerium in Wien bestätigten der Deutschen Presse-Agentur diese Angaben zunächst nicht.

Er wurde laut APA danach bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Das Verfahren wegen Mitgliedschaft bei der radikalislamischen Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) sei aber eingestellt worden, hiess es.

Der von der Polizei getötete 18-jährige Schütze war laut einem Medienbericht voriges Jahr wegen mutmasslicher Nähe zur Terrororganisation Islamischer Staat in Österreich angezeigt worden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schloss einen Zusammenhang mit dem Gedenktag zum Olympia-Attentat von 1972 vorerst nicht aus. «Ein Zusammenhang ist möglicherweise gegeben. Es muss noch geklärt werden», sagte der CSU-Politiker bei der Pressekonferenz in der Nähe des Tatorts. «München hat heute kurz den Atem angehalten.»

Dennoch waren laut Bayerns Innenminister Herrmann innerhalb kürzester Zeit rund 500 Polizistinnen und Polizisten in der Innenstadt im Einsatz. Darunter waren laut Polizei auch Spezialkräfte und ein Hubschrauber.

Dabei sei der 18-Jährige gegen 9.12 Uhr getroffen worden, er sei noch am Einsatzort gestorben. Schon nach wenigen Minuten habe der Mann keine Gegenwehr mehr leisten können, sagte der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Polizisten hatten gegen 9.00 Uhr in dem Areal in der Nähe des Konsulats und des NS-Dokumentationszentrums den mit einer sogenannten Repetierwaffe älteren Baujahres bewaffneten Mann entdeckt. Er schoss laut Herrmann gezielt auf die Polizisten, die das Feuer erwiderten.

Nach dem Vorfall werden die Sicherheitsmassnahmen im benachbarten Österreich nun erhöht. Das gab Innenminister Gerhard Karner in Wien bekannt. Die Staatsschutzbehörde DSN habe deswegen bereits mit der israelischen Botschaft und der israelischen Kultusgemeinde Kontakt aufgenommen, sagte er.

Nach dem Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat in München gehen die Ermittler von einem versuchten Terroranschlag des Getöteten aus.

Nach dem Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat in München gehen die Ermittler von einem versuchten Terroranschlag des Getöteten aus.

