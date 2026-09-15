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Bericht: Merz erwägt indirekte Vertrauensfrage am Sonntag

epa13224426 German Chancellor Friedrich Merz speaks during a debate at the German parliament, the Bundestag, in Berlin, Germany, 09 September 2026. Members of parliament discuss, among other topics, t ...
Friedrich Merz ist der unbeliebteste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Bild: keystone

Bericht: Merz erwägt indirekte Vertrauensfrage am Sonntag

15.09.2026, 09:0815.09.2026, 10:20

Die Kritik an Friedrich Merz wird immer lauter. Nun plant der deutsche Bundeskanzler offenbar, indirekt die Vertrauensfrage zu stellen. Darüber berichtet Table.Media.

Demnach plant Merz am Sonntag eine Krisensitzung des CDU-Präsidiums. Dann wolle er die Parteispitze vor die Wahl stellen: entweder ein geschlossener Reformkurs unter seiner Führung oder der offene Sturz. Freiwillig wolle Merz sein Amt nicht aufgeben.

Am Sonntag finden die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern statt. Erwartet werden erneut schlechte Ergebnisse für die CDU. (hkl)

Update folgt ...

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