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Aus der Ostsee in Polen gefischte Drohne trug Sprengsatz

epa13239320 A military drone, partially visible on the beach in Rusinowo, in the West Pomeranian Voivodeship, Poland, 14 September 2026. The military located and recovered the drone from the sea. Prel ...
Eine Drohne wurde aus dem Meer gezogen.Bild: EPA PAP

Aus der polnischen Ostsee gefischte Drohne trug Sprengsatz

Eine russische Drohne, die Polens Armee unweit der Ostseeküste geborgen hat, war mit Sprengstoff bestückt.
16.09.2026, 14:4516.09.2026, 14:45

«Sie enthielt einen Splittersprengkopf samt Zünder», sagte ein Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Posen (Poznan) der Nachrichtenagentur PAP. Spezialkräften der Armee sei es gelungen, den Sprengkopf von dem Fluggerät zu trennen und noch am Strand zu entschärfen.

Die Drohne soll nun auf einem Militärgelände weiter untersucht werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um ein unbemanntes Fluggerät des in Russland produzierten Typs Gerbera-2. Die Kampfdrohne war am Montag in der Nähe des Badeortes Rusinowo in Westpommern gefunden worden.

Polen und Litauen möchten Drohnenvorfälle gemeinsam aufklären

Polen prüft jetzt auch einen Zusammenhang mit einem Drohnenvorfall im benachbarten Litauen. In der Nacht zum Dienstag war eine russische Kampfdrohne in den litauischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden. Auch diese Drohne war nach Angaben des litauischen Verteidigungsministeriums mit einer Sprengladung ausgestattet.

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, möglicherweise sei die vor der polnischen Ostseeküste gefundene Drohne ebenfalls über Litauen geflogen. Nach Versuchen, sie unschädlich zu machen, habe die Drohne die litauische Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad passiert und danach höchstwahrscheinlich über der Ostsee operiert. Beide Länder seien dabei, die Vorfälle gemeinsam aufzuklären.

Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Zugleich sieht es sich selbst von Moskau bedroht. Erst am Sonntag hatte ein russischer Drohnenangriff auf einen Zug von Kiew nach Warschau kurz vor der Grenze zu Polen die polnische Regierung alarmiert. (sda/dpa)

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