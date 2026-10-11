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Bungee-Anlage selbst gebastelt: Frau in Deutschland stirbt bei Sprung

Bungee-Anlage selbst gebastelt: Frau in Deutschland stirbt bei Sprung

Eine Gruppe aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt hat in einem Steinbruch eine eigene Bungee-Sprung-Vorrichtung gebaut. Der erste Sprung gelang – der zweite endete tödlich.
11.10.2026, 20:3711.10.2026, 20:37
Carsten Werner / t-online
Ein Artikel von
t-online

Eine 21-Jährige ist bei einem Bungee-Sprung im ehemaligen Steinbruch von Warstein in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Die Frau aus Sachsen-Anhalt prallte nach dem Absprung gegen eine Felswand und starb noch an der Unfallstelle, wie der WDR und die Kreispolizeibehörde Soest berichten. Die Polizei hatte den Vorfall zunächst als Kletterunfall eingestuft und die Angaben am Sonntag korrigiert.

RUSSIA, SOCHI - FEBRUARY 20, 2025: A man jumps off the Bungy 207 bungee jumping platform at the Sochi Skypark. Dmitry Feoktistov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 78485308
Die Gruppe hat selbst eine Bungee-Anlage gebaut. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Die Gruppe, mit der die Frau unterwegs war, hatte die Bungee-Vorrichtung laut Polizei selbst konstruiert und aufgebaut. Ein erster Sprung verlief ohne Zwischenfälle. Als die 21-Jährige sprang, geschah das Unglück. Daniel Grossert, Pressesprecher der lokalen Polizei, erklärte gegenüber dem WDR: «Sie ist bei dem Sprung gegen eine Felswand geschlagen.» Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Begleitpersonen der Frau blieben körperlich unverletzt, wurden aber von Notfallseelsorgern betreut.

Wie es genau zum Aufprall kam, ist noch unklar. Grossert sagte: «Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.» Die Polizei stufe den Vorfall «als tragischen Unfall» ein. Nach eigenen Angaben kenne sich die Gruppe nur flüchtig und unternehme gelegentlich gemeinsame Kletterausflüge. So sei die Gruppe auch an diesem Samstag zum ehemaligen Warsteiner Steinbruch gefahren. Bei dem Gelände handelt es sich um einen stillgelegten Steinbruch, in dem das Klettern erlaubt ist und der Deutsche Alpenverein (DAV) eigens ausgewiesene Kletterstrecken eingerichtet hat.

Verwendete Quellen:

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