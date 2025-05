Deutschland: Autofahrer fährt in Personengruppe in Stuttgart – eine Tote

Mann fährt mit Geländewagen in Personengruppe in Stuttgart – eine Tote

Mehr «International»

Beim Fahrer handelt es sich um einen 42-jährigen Mann. Er wurde festgenommen und vernommen. Bild: imago

Es geschieht an einem der ersten warmen Abende in der Stuttgarter Innenstadt: An der zentralen Stadtbahn-Haltestelle am Olgaeck warten Menschen nach dem Feierabend auf die nächste Bahn, als plötzlich ein schwarzer Geländewagen um die Ecke biegt und in eine Menschenmenge fährt.

Ein Opfer, einen 46-jährige Frau, ist inzwischen im Spital seinen Verletzungen erlegen. Bild: imago

Mindestens acht Menschen werden dabei verletzt, drei davon laut Feuerwehr lebensgefährlich. Alle drei werden in Stuttgarter Krankenhäuser eingeliefert. Eine Person muss vor Ort wiederbelebt werden. Eine andere ist inzwischen ihren Verletzungen gestorben. Es handelt sich dabei um eine 46-Jährige Frau.

Auf Fotos sind noch Überreste des Materials der Rettungskräfte zu sehen: Plastikhandschuhe, Tüten, Verbandmaterial. Am Unfallort liegt auch ein zusammengeklappter Kinderwagen, inwieweit auch Kinder beteiligt waren, kann ein Polizeisprecher aber zunächst nicht sagen.

Einsatzkräfte schützen Unfallort vor Blicken

Die Leichtverletzten behandeln die Einsatzkräfte in einer Art Bus der Feuerwehr, nach und nach können die Menschen diesen wieder verlassen und werden weggeführt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei arbeiten in einem weiträumig abgesperrten Bereich und hängen den Ort des Vorfalls mit Planen zum Sichtschutz ab.

Feuerwehr und Polizei gehen von einem Unfall aus. Bild: imago

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Vorfall laut Polizei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall. «Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen», sagt ein Sprecher. Ausschliessen könne man eine Amokfahrt nie, man könne nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen.

Auto kommt teils auf Fussgängerweg zum Stehen

Der Fahrer des Autos, ein 42 Jahre alter Mann, wird nach Polizeiangaben festgenommen und vernommen. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Auch wie schnell das Auto in die Menge fuhr, ist zunächst nicht bekannt. Unfallspezialisten schauen sich den Ort des Geschehens einer Polizeisprecherin zufolge genau an, Zeugen werden verhört.

Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Bild: imago

Der Vorfall ereignet sich gegen 17.50 Uhr an der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck. Das Fahrzeug kommt dort teils auf der Strasse, teils auf dem Bereich, auf dem sonst Fussgänger an der Ampel warten müssen, zum Stehen. Das eigentlich stabil wirkende Metallgeländer dahinter ist umgebogen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei biegt der Mann aus einer einspurigen Nebenstrasse nach rechts auf die stadtauswärts führende mehrspurige Bundesstrasse ab und fährt dabei in die Menschengruppe, die wohl von der Stadtbahn-Haltestelle kommt.

Bahnen fahren nicht mehr

Die Haltestelle liegt mittig. Auf dieser Seite führt die Strasse stadtauswärts aus dem Tal-Kessel heraus, auf der anderen Seite stadteinwärts. Der Unfallort befindet sich ausserhalb der teils verkehrsberuhigten Innenstadt, östlich des Cityrings. An der oberirdischen Haltestelle fahren mehrere wichtige U-Bahn-Linien ab.

Am Abend normalisiert sich die Verkehrslage an dem wichtigen Knotenpunkt wieder langsam. Nachdem die Strasse und die Bahn-Strecke zeitweise komplett gesperrt waren und weder Fahrzeuge noch Bahnen passieren konnten, gibt die Polizei am Abend zunächst die Gegenfahrbahn wieder frei. Auch Strassenbahnen passieren die Unfallstelle wieder.

Am Abend lädt ein Abschleppwagen das Unfallfahrzeug – laut Polizei eine schwarze Mercedes-G-Klasse, also eine Art Geländewagen – auf und transportiert es ab. Auf der Strasse bleiben nur weisse Markierungen der Position des Autos zurück. (sda/dpa)