Computer-Ausfälle an allen deutschen Flughäfen – lange Wartezeiten

Der WDR berichtet von langen Schlangen bei der Einreise. An den grossen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen seien Einreisen nach Deutschland derzeit nicht möglich.

Es seien die Systeme betroffen, die die Beamten bei der Kontrolle von Einreisen nutzen. «Unsere Kollegen müssen vieles händisch machen, was vorher das System gemacht hat. Aktuell kriegen wir es noch gewuppt», so der Bundespolizeisprecher gegenüber der « Bild ». Der Auslöser für die Störung sei aktuell noch nicht bekannt.

In ganz Deutschland sind am Freitag die Computersysteme der Bundespolizei ausgefallen.

Die Bilanz ist brutal: In dieser Silvesternacht starben in Deutschland nach Behördenangaben insgesamt fünf Männer bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Hinzu kommen Dutzende Schwerverletzte. In vielen Fällen waren offenbar selbst gebaute oder illegal importierte Sprengkörper wie etwa die gefährlichen Kugelbomben im Spiel. Vielerorts wurden auch Einsatzkräfte mit Pyrotechnik angegriffen.