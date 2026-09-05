Schauspieler Michael Mendl ist tot

Über Jahrzehnte hinweg war er ein fester Bestandteil der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Jetzt ist Michael Mendl im Alter von 82 Jahren verstorben.

Maria Bode / t-online

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Der Schauspieler Michael Mendl ist tot. Wie seine Agentin der «Süddeutschen Zeitung» bestätigt hat, sei er «friedlich eingeschlafen». Wann genau, ist nicht bekannt. Mendl war seit 2007 mehrfach an Krebs erkrankt, hat darüber auch öffentlich gesprochen. In Erinnerung bleibt der Mann, der 1994 als Michael Sandrock in Lünen in Nordrhein-Westfalen geboren wurde, als ein angesehener Charakterdarsteller.

Michael Mendl ist tot. Bild: keystone

Michael Mendl begann seine Schauspielkarriere schon als Jugendlicher, in den Achtzigerjahren stand er auf Theaterbühnen in ganz Deutschland, war in den Neunzigern mehrfach zu Gast bei den Salzburger Festspielen. Erste Auftritte in Fernsehserien und -reihen hatte er bereits in den Siebzigerjahren. So richtig an Fahrt nahm seine Karriere vor der Kamera dann in den Neunzigern auf.

Besonders bekannt ist Mendl für seine Rolle in «Der Untergang». In dem oscar-nominierten Kinofilm spielte er 2004 Helmuth Weidling, General der Artillerie. 2003 verkörperte er im Fernsefilm «Im Schatten der Macht» den früheren Bundeskanzler Willy Brandt. Generell übernahm Mendl häufig die Rollen einflussreicher Personen. Auch spielte er oft Kriminelle oder Psychopathen. Zuletzt war Michael Mendl in einer in diesem Jahr ausgestrahlten Folge der ZDF-Serie «Ein starkes Team» zu sehen.

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