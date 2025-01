Tiktok ist in den USA vorerst nicht mehr aktiv. Bild: keystone

Tiktok stellt Betrieb in den USA ein

Die Video-App Tiktok hat den Betrieb in den USA eingestellt. Nutzerinnen und Nutzer bekamen am Samstagabend (Ortszeit) einen Warnhinweis zu sehen, dass Tiktok vorerst nicht mehr nutzbar sei.

Hoffnung auf eine Lösung unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump bestehe, ging aus dem Hinweis hervor.

Für den in China ansässigen Tiktok-Eigentümer Bytedance läuft am Sonntag die Frist ab, sich laut einem US-Gesetz von der App zu trennen.

Trump stellt Tiktok einen Aufschub von drei Monaten von dem drohenden Aus in den USA in Aussicht. Das sei die wahrscheinlichste Vorgehensweise, sagte Trump am Samstag dem TV-Sender NBC. «Wenn mich dazu entscheide, werde ich das am Montag ankündigen.»

Die Video-App hat in den USA nach eigenen Angaben mehr als 170 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Trump wird am Montag als nächster US-Präsident vereidigt.

(sda/dpa)