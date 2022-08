Die Staatsanwaltschaft Hamburg erklärte auf Nachfrage von t-online jedoch: «Es gibt keine validen Anhaltspunkte auf einen geplanten Anschlag.» Hintergrund des Berichts sind Razzien vor zehn Tagen in Hamburg und dem niedersächsischen Asendorf, bei denen ein 34-Jähriger festgenommen wurde. Laut «Bild» soll der Mann einen Komplizen haben – bei dem nun der C4-Sprengstoff vermutet werde.

Mehrere Kriminelle sollen laut einem Bericht der « Bild »-Zeitung einen Anschlag auf das stillgelegte Atomkraftwerk Greifswald (im Nordosten vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern) geplant haben – neben dem ein Zwischenlager mit radioaktivem Müll liegt. Ein Verdächtiger könnte demnach mit 200 Kilogramm C4 in einem Auto unterwegs sein.

Laut Medienbericht: Angeblich Anschlag auf deutsches AKW geplant – was dran ist

Laut einem Bericht sollen Kriminelle einen Anschlag auf ein deutsches Atomkraftwerk geplant haben. Was ist dran?

Schlacht um Cherson hat begonnen: «Sie feuern alles, was sie haben»

Offensive: Ukraine spricht von «Informationsruhe» +++ Iran schickt Drohnen an Russland

Die grosse Gegenoffensive der Ukraine? Das sagen Experten

Seit Wochen hat die Ukraine die grosse Gegenoffensive im Süden angekündigt, nun soll sie da sein. Experten äussern sich derzeit allerdings noch vorsichtig.

Es waren deutliche Worte, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die russischen Truppen richtete. «Die Ukraine holt sich ihr Land zurück», sagt er in seiner täglichen Ansprache. Die ukrainischen Truppen würden die russische Armee «bis an die Grenze» jagen. Und weiter: