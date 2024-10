EU eröffnet Verfahren gegen Temu

Temu zählt nach anderthalb Jahren am Markt bereits zu den grössten Onlinehändlern in Deutschland. Laut einer Untersuchung der zum Meinungsforschungsinstitut YouGov gehörenden Consumer Panel Services GfK, landete das Shoppingportal gemessen an der Anzahl der Bestellungen im ersten Halbjahr 2024 auf dem sechsten Platz der Top-Onlinehändler.

Schweizer Miss-Kandidatin wirft Trump sexuellen Übergriff vor

Eine ehemalige Miss-Schweiz-Kandidatin wirft Donald Trump vor, er habe sie bei einem Treffen «angesprungen» und gegen ihren Willen betatscht und geküsst.

Die Schweizerin Beatrice Keul nahm in den 90er-Jahren an der Miss-Schweiz-Wahl und an internationalen Schönheitswettbewerben teil. Bei einem dieser Wettbewerbe stach sie offenbar Donald Trump ins Auge – dieser lud Keul nach New York ein, um dort an einem Modelwettbewerb, den er veranstaltete, teilzunehmen, wie sie gegenüber der britischen «Daily Mail» erzählt.