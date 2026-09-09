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Migration in Ceuta: EU schnürt millionenschweres Hilfspaket

epaselect epa13216494 A migrant looks at makeshift tents erected by migrants along Trampolin Beach in Ceuta, Spain, 06 September 2026. Ceuta President Juan Jesus Vivas is expected to meet European Com ...
Spanien hatte am 24. August einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. Bild: keystone

Migration in Ceuta: EU schnürt millionenschweres Hilfspaket

09.09.2026, 18:0609.09.2026, 18:06

Die EU stellt Spanien rund 115 Millionen Euro zur Bewältigung der Migrationskrise in der Nordafrika-Exklave Ceuta zur Verfügung. Mit dem Geld sollen der Grenzschutz und die Grenzüberwachung verstärkt werden. Zudem geht es um die menschenwürdige Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger und die Rückführung von Menschen ohne Aufenthaltsrecht, wie die EU-Kommission am Nachmittag in Brüssel mitteilte. Spanien hatte am 24. August einen Antrag auf Soforthilfe gestellt.

Am 30. und 31. Juli waren nach Regierungsangaben rund 72'000 Migranten von Marokko nach Ceuta geschwommen oder über Grenzzäune geklettert. Die meisten kehrten binnen Stunden zurück. Jedoch waren auch gut einen Monat später noch mehrere Tausend Migranten in dem Gebiet, das nicht einmal so gross wie der Frankfurter Flughafen ist. Die genaue Zahl ist nach Angaben des zuständigen Regionalpräsidenten unklar. (sda/dpa)

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