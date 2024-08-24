bedeckt16°
DE | FR
burger
International
EU

Selenskys klare Ansage: «Die Ukrainer zahlen ihre Schulden immer zurück»

Teaserbild zum Unabhängigkeitstag der Ukraine, 24. August 2024.
Der ukrainische Staatspräsident, Jahrgang 1978.Bild: watson

Selenskyjs klare Ansage an Putin: «Die Ukrainer zahlen ihre Schulden immer zurück»

Zum Unabhängigkeitstag wendet sich der ukrainische Präsident mit einer starken Botschaft an die eigene Nation, die Unterstützer in aller Welt und den obersten russischen Kriegsverbrecher.
24.08.2024, 16:3612.06.2026, 09:35
Daniel Schurter
Daniel Schurter

Wir wissen nicht, wo die Ukraine ohne ihn stehen würde. Doch eines ist sicher: Wolodymyr Selenskyj ist der perfekte Anführer in solch brutalen Zeiten.

Seit zweieinhalb Jahren wehren sich die Ukrainerinnen und Ukrainer tapfer und mit vereinten Kräften gegen einen Feind, der übermächtig erschien.

Der 24. August ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Und so wendet sich Präsident Selenskyj heute an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch an die ganze Welt und vor allem an die vielen Unterstützer.

Die Botschaft ist mehr als klar: Die Ukraine wird nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen und die russischen Kriegsverbrecher aus dem Land jagen.

«Wer Böses auf unser Land sät, wird die Früchte auf seinem eigenen Territorium ernten.»

Die Ansprache im Video

Video: YouTube/Офіс Президента України
«Ein kranker alter Mann vom Roten Platz wird uns keine seiner roten Linien diktieren.»

Die ganze Rede im Wortlaut

watson gibt Wolodymyr Selenskyjs Rede nur leicht gekürzt und aus dem Englischen übersetzt wieder.

So sieht die Ukraine aus.
Unser Land.
Von Gott gegeben.
Von der Sonne geküsst.
Vom Wind geschaukelt.
Vom Feuer gehärtet.
Verteidigt von seinen Söhnen und Töchtern.
So sieht die Ukraine aus.

Wenn Sie sie einmal gesehen haben, werden Sie sich in sie verlieben. Wer sie einmal besucht hat, wird wiederkommen.

So sieht die Ukraine aus.
Sie kann mit nichts anderem verwechselt werden.
Sie kann niemals an irgendjemanden verschenkt werden.
Liebe Leute!

Die Ukrainer zahlen ihre Schulden immer zurück.
Und wer unser Land ins Unglück gestürzt hat, wird es in seinem eigenen Haus wiederfinden. Mit Zinsen.

Wer Böses auf unser Land sät, wird die Früchte auf seinem eigenen Territorium ernten. Dies ist keine Prophezeiung, keine Schadenfreude, keine blinde Rache, sondern ein Muster. Es ist Gerechtigkeit.

Ein Bumerang für das Böse. Und sein Start begann nicht weit von dem Ort, an dem ich diese Ansprache aufzeichne. In der Region Sumy. Mohrytsya. Der Fluss Psel. Nur wenige Kilometer von unserer Grenze entfernt.

Die Grenze zwischen der Ukraine und der Unterdrückung, zwischen Leben und Tod.
Die Grenze zwischen einem unabhängigen europäischen Staat und der Terrororganisation Nummer eins in der Welt.
epa11553569 A volunteer, father of a fallen Ukrainian soldier, and his granddaughter distribute watermelons and food to servicemen on a road in the Sumy region near the border with Russia, Ukraine, 17 ...
Ein Freiwilliger, Vater eines gefallenen ukrainischen Soldaten, und seine Enkelin verteilen in Sumy Wassermelonen und Lebensmittel an Soldaten.Bild: keystone
Vor 913 Tagen hat Russland den Krieg gegen uns entfesselt, auch über die Region Sumy. Es verletzte nicht nur unsere souveränen Grenzen, sondern auch die Grenzen der Grausamkeit und des gesunden Menschenverstands.

Es strebte unaufhörlich nur nach einem: uns zu vernichten. Stattdessen feiern wir heute den 33. Unabhängigkeitstag der Ukraine.
Und was immer der Feind in unser Land gebracht hat, ist nun in seine Heimat zurückgekehrt. Und derjenige, der unser Land in eine Pufferzone verwandeln wollte, sollte darüber nachdenken, zu verhindern, dass sein Land eine Pufferföderation wird.

Das ist die Antwort der Unabhängigkeit. Sie übt Vergeltung für unsere Zivilisten, die ins Visier genommen werden, von gelenkten Luftbomben und Kinschal-Raketen, für unsere Eltern, die grau geworden sind, für unsere Kinder, die gezwungen sind, im Untergrund zu lernen (...).
videovideo
Das ist die gefährlichste Spezialeinheit der Ukraine, die auch in Russland zuschlägt
Deshalb wird unser Feind auch wissen, was die ukrainische Art der Vergeltung ist. Würdig, symmetrisch, weitreichend.

Sie werden wissen, dass früher oder später eine ukrainische Antwort jeden Punkt in der Russischen Föderation erreichen wird, der eine Quelle der Gefahr für das Leben unseres Staates und unseres Volkes darstellt.

Die verblassten Augen ihres Chefs sehen die ganze Welt als eine Grauzone. Aber wir werden nicht zulassen, dass unser Land in eine Grauzone verwandelt wird, wo die blaue und gelbe Flagge zu Recht hingehört.

Ein kranker alter Mann vom Roten Platz, der ständig alle mit dem roten Knopf bedroht, wird uns keine seiner roten Linien diktieren. Nur die Ukraine und die Ukrainer werden bestimmen, wie sie leben wollen, welchen Weg sie einschlagen und welche Entscheidung sie treffen wollen.

Denn so ist das mit der Unabhängigkeit.
Die Ukraine verblüfft einmal mehr. Russland kehrt wieder zu seinem Repertoire zurück.

So schildern die Weltmedien allgemein die Ereignisse in der Region Kursk. Sie zeigen, wie Russland mit seinen Bürgern umgeht, die es «die Bevölkerung» nennt. Wie Russland die Seinen «nicht im Stich lässt». Wie seine Soldaten die örtlichen Geschäfte plündern.

So sieht Putins Russland in den Augen der Welt aus. Und genauso sieht die ganze Welt, wie unsere Krieger die Menschen vor Ort mit Wasser, Nahrung und Medizin versorgen, die sagen: «Es ist gut, dass ihr jetzt hier seid und nicht die Kadyrowiten.»

So sieht die Würde der Ukraine aus. Zivilisiertheit. Die Tugend unserer Unabhängigkeit.
People take part in a rally on the occasion of Ukraine&#039;s Independence Day on the Place des Nations in front of the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Saturday, Au ...
Kundgebung am Samstag in Genf, vor dem Europa-Sitz der Vereinten Nationen.Bild: keystone
Vor 33 Jahren wurde die Ukraine auf den Landkarten der Welt wiedergeboren, und heute gewinnt die Ukraine die Herzen der ganzen Welt.

Sie inspiriert mit Mut. Sie dient als Beispiel dafür, dass man keine Angst vor Putin haben muss. Und sie eint die Welt mit ihrer ukrainischen Weltanschauung: Im 21. Jahrhundert sollten Terroristen ihre Abrechnung in Den Haag finden, nicht in Valday.

Und niemand sonst auf der Welt wird sagen: «Wo ist die Ukraine?» Denn jeder Kontinent sagt jetzt: «Die Ukraine muss gewinnen.» Das nährt unsere Unabhängigkeit.

Unsere Ukraine. Es mangelt ihr nicht an fremden Regionen. Wir brauchen Frieden und Ruhe in unserem Land. Entlang unserer gesamten 6992 Kilometer langen Grenze. Zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Inneren des Landes – überall dort, wo wir für unsere Werte einstehen.

So wie es unsere Krieger tun. In allen Richtungen der Frontlinie und der Staatsgrenze, die durch die Grenzpfeiler symbolisiert wird. Und unser Wille und unser Kampf werden durch unser Volk symbolisiert – unsere Verteidiger, unsere Säulen. Diejenigen, auf deren Schultern die Ukraine stark ist (...).
Drohnenpiloten der Spezialeinheit Omega des ukrainischen Militärs trainieren am Donnerstag 01. August 2024 in der Region Donezk.
Ein Drohnenpilot der Spezialeinheit Omega beim Training. Bild: imago-images.de
So wird für die Unabhängigkeit gekämpft. Und ich möchte allen unseren Kriegern heute sagen: Ich wünsche euch einen starken Kampf!

Und ich danke euch, Leute! Als sich die Notwendigkeit ergab, die Ukraine zu verteidigen, habt ihr kurz gesagt: plus. Seitdem, seit 913 Tagen in Folge, habt ihr den Besatzern ein «Minus» verpasst. Nur ihr wisst, wie viel Mühe, Schweiss, Blut und extrem harte Arbeit sich wirklich hinter den trockenen Statistiken der feindlichen Verluste verbirgt.

Nur ihr wisst, was es wirklich bedeutet, eine Stellung zu halten. Was es bedeutet, «den ganzen Tag von feindlicher Artillerie und Flugzeugen festgenagelt zu werden». Was es heisst, standhaft zu bleiben, wenn «die Orks drängen».

Ihr habt unsere Unabhängigkeit bewahrt und bewahrt sie weiter.
epa11430849 People help an elderly woman at the site of a glide bomb attack on a residential building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 22 June 2024, amid the Russian invasion. At least three people d ...
Einer alten Frau wird nach einer russischen Gleitbomben-Attacke in Charkiw geholfen.Bild: keystone
Ich danke allen, die unseren Kriegern und unserem Staat helfen, all jenen, die leben und arbeiten, damit unsere Unabhängigkeit funktioniert und lebt.

Unseren Sanitätern, unseren Rettungskräften, unseren Feuerwehrleuten, Energietechnikern, unseren Freiwilligen und Unternehmern, Polizisten und Landwirten, Eisenbahnern, Lehrern und Studenten. Euch allen.
Ukrainern hier, Ukrainern im Ausland, die helfen, die die notwendigen Hilfsgüter schicken, der Welt von der Ukraine erzählen. Und allen, die bei der Ukraine bleiben, in den vorübergehend besetzten Gebieten.

Allen Ukrainern, deren Stärke keine Grenzen hat, deren Wille grenzenlos ist. All jenen, denen ich unendlich dankbar bin. Heute. Und für jeden der 913 Tage dieses Krieges. Für die Sache eines jeden von euch.

Für den Beweis, dass die Unabhängigkeit eine Sache für alle ist. Und sie hat viele Dimensionen. Jede davon muss errungen werden, um eine umfassende Unabhängigkeit zu sichern.
Wie ein 16-Jähriger und ein Hochschul-Dozent (mit Köpfchen) für die Ukraine kämpfen
Das ist wirtschaftliche, das ist energetische Unabhängigkeit. Es geht um die geistige Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes.

Die ukrainische Orthodoxie macht heute einen Schritt zur Befreiung von den Teufeln Moskaus. Dies ist auch die Verwirklichung der Gerechtigkeit für die Auszeichnungen einer unabhängigen Ukraine, die nie wieder von denen getragen wird, die sie verraten haben.

Dies ist die Verwirklichung der Gerechtigkeit für ausländische Helden, die die Ukraine an der Front verteidigen und die ukrainische Ehre – unsere Staatsbürgerschaft – verdienen (...).
Auf diese Weise wird die Unabhängigkeit gestärkt. Und es sollte eine feste Grenze zwischen uns und dem Feind geben, und es wird keine Mauern zwischen den Ukrainern geben. Denn die Ukraine ist in jedem von uns. Die Unabhängigkeit ist in jedem von uns.

Und wenn wir vereint sind, können wir gewinnen. Das hat der 24. Februar bewiesen. Das haben die Jahre 2022 und 2023 bewiesen. Dieses Jahr beweist es ebenfalls. Wir haben dem Feind widerstanden, ihn gebändigt und zurückgeschlagen, und das tun wir auch jetzt in ihren Sümpfen.
August 4, 2024, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, presents military awards during a celebration of Air Force Day, August 4, 2024 at an Undisclosed Location in Ukrain ...
Hier überreicht Selenskyj am 4. August militärische Auszeichnungen während der Feierlichkeiten zum Tag der Luftwaffe.Bild: imago-images.de
Wir wissen, was Unabhängigkeit bedeutet. Wie schwierig es ist, sie wiederzubeleben. Wie schwierig es ist, sie zu verteidigen. Aber wir wissen: Alles hängt von uns ab (...).

Heute ist die Unabhängigkeit in den Schützengräben in allen Richtungen zu sehen. Sie ist in unseren Städten und Dörfern zu finden: in jeder Episode, wenn wir das Beste in uns selbst finden, die Ukraine in uns selbst finden und für sie kämpfen.

Die Unabhängigkeit hat heute müde Augen, die schon alles gesehen haben. Die Unabhängigkeit lächelt, wenn die Ukrainer Erfolg haben.

Unabhängigkeit ist Stille, wenn wir unser Volk verlieren. Unabhängigkeit ist der Schwur, die gefallenen Helden niemals zu vergessen.
In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy lays flowers at the Memorial Wall of Fallen Defenders of Ukraine in Russian-Ukrainian War dur ...
Präsident Selenskyj legt Blumen nieder an der Gedenkmauer für die gefallenen Verteidiger der Ukraine.Bild: keystone
Unabhängigkeit schmeckt nach Rauch und Staub auf dem Schlachtfeld und im zivilen Leben.

Die Unabhängigkeit steigt während eines Luftangriffsalarms in den Bunker hinab, um zu überleben und wieder aufzustehen, um dem Feind erneut zu sagen: Ihr werdet keinen Erfolg haben. Ihr werdet scheitern. Ihr werdet nicht siegen. Und ihr werdet für alles zur Rechenschaft gezogen.

So empfinden wir Freiheit. So sieht die Ukraine aus. So sieht Unabhängigkeit aus. Und so hört sie sich an:

Alles Gute zum Unabhängigkeitstag, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer!

Slava Ukraini!
Ukrainische Zivilisten kämpfen gegen Putin – und haben eine klare Botschaft für uns
Unternehmer aus Russland liefert Langstrecken-Drohnen für die Ukraine
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
2 Jahre Ukraine-Krieg in 34 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
62 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Rivka
24.08.2024 16:59registriert April 2021
Starke Rede von einem starken Mann, der durch die Stärke seines Volkes sich einen Platz in den Geschichtsbüchern garantiert hat! Wobei nicht nur er, die Heldentaten der Ukrainer und ihr Durchhaltevermögen, gegen einen brutalen Tyrannen, werden die nächsten Generationen lesen und kennenlernen.
29423
Melden
Zum Kommentar
avatar
Majoras Maske
24.08.2024 17:05registriert Dezember 2016
Die Ukraine wird frei sein und sie wird ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten und eine Erlaubnis von einem Despoten braucht sie nicht.
20415
Melden
Zum Kommentar
avatar
butlerparker
24.08.2024 16:50registriert März 2022
Ob Selenskij der perfekte Anführer ist, das sind sich ganz viele Ukrainer nicht sicher.

Sicher dagegen ist, was H. Schurter hier mit klaren Worten beschreibt: "den obersten russischen Kriegsverbrecher", gemeint ist Putin.

Es ist gut, immer öfter darüber, auch hier in Watson, zu lesen und zwar in glasklaren Formulierungen.
16316
Melden
Zum Kommentar
62
Schweiz und Frankreich spannen bei G7 zusammen – ausser bei den Kosten
Wenige Tage vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian-les-Bains werden am Flughafen Genf und an den Grenzübergängen Tausende Armee-, Polizeikräfte und Zöllner in Stellung gebracht. Die Anspannung steigt, wird doch auch US-Präsident Donald Trump erwartet.
Zur Story