Der ukrainische Staatspräsident, Jahrgang 1978. Bild: watson

Selenskyjs klare Ansage an Putin: «Die Ukrainer zahlen ihre Schulden immer zurück»

Zum Unabhängigkeitstag wendet sich der ukrainische Präsident mit einer starken Botschaft an die eigene Nation, die Unterstützer in aller Welt und den obersten russischen Kriegsverbrecher.

Daniel Schurter Folge mir

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Wir wissen nicht, wo die Ukraine ohne ihn stehen würde. Doch eines ist sicher: Wolodymyr Selenskyj ist der perfekte Anführer in solch brutalen Zeiten.

Seit zweieinhalb Jahren wehren sich die Ukrainerinnen und Ukrainer tapfer und mit vereinten Kräften gegen einen Feind, der übermächtig erschien.

Der 24. August ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Und so wendet sich Präsident Selenskyj heute an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch an die ganze Welt und vor allem an die vielen Unterstützer.

Die Botschaft ist mehr als klar: Die Ukraine wird nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen und die russischen Kriegsverbrecher aus dem Land jagen.

«Wer Böses auf unser Land sät, wird die Früchte auf seinem eigenen Territorium ernten.»

Die Ansprache im Video

«Ein kranker alter Mann vom Roten Platz wird uns keine seiner roten Linien diktieren.»

Die ganze Rede im Wortlaut

watson gibt Wolodymyr Selenskyjs Rede nur leicht gekürzt und aus dem Englischen übersetzt wieder.

So sieht die Ukraine aus.

Unser Land.

Von Gott gegeben.

Von der Sonne geküsst.

Vom Wind geschaukelt.

Vom Feuer gehärtet.

Verteidigt von seinen Söhnen und Töchtern.

So sieht die Ukraine aus.



Wenn Sie sie einmal gesehen haben, werden Sie sich in sie verlieben. Wer sie einmal besucht hat, wird wiederkommen.



So sieht die Ukraine aus.

Sie kann mit nichts anderem verwechselt werden.

Sie kann niemals an irgendjemanden verschenkt werden.

Liebe Leute!



Die Ukrainer zahlen ihre Schulden immer zurück.

Und wer unser Land ins Unglück gestürzt hat, wird es in seinem eigenen Haus wiederfinden. Mit Zinsen.



Wer Böses auf unser Land sät, wird die Früchte auf seinem eigenen Territorium ernten. Dies ist keine Prophezeiung, keine Schadenfreude, keine blinde Rache, sondern ein Muster. Es ist Gerechtigkeit.



Ein Bumerang für das Böse. Und sein Start begann nicht weit von dem Ort, an dem ich diese Ansprache aufzeichne. In der Region Sumy. Mohrytsya. Der Fluss Psel. Nur wenige Kilometer von unserer Grenze entfernt.



Die Grenze zwischen der Ukraine und der Unterdrückung, zwischen Leben und Tod.

Die Grenze zwischen einem unabhängigen europäischen Staat und der Terrororganisation Nummer eins in der Welt.



Ein Freiwilliger, Vater eines gefallenen ukrainischen Soldaten, und seine Enkelin verteilen in Sumy Wassermelonen und Lebensmittel an Soldaten. Bild: keystone

Vor 913 Tagen hat Russland den Krieg gegen uns entfesselt, auch über die Region Sumy. Es verletzte nicht nur unsere souveränen Grenzen, sondern auch die Grenzen der Grausamkeit und des gesunden Menschenverstands.



Es strebte unaufhörlich nur nach einem: uns zu vernichten. Stattdessen feiern wir heute den 33. Unabhängigkeitstag der Ukraine.

Und was immer der Feind in unser Land gebracht hat, ist nun in seine Heimat zurückgekehrt. Und derjenige, der unser Land in eine Pufferzone verwandeln wollte, sollte darüber nachdenken, zu verhindern, dass sein Land eine Pufferföderation wird.



Das ist die Antwort der Unabhängigkeit. Sie übt Vergeltung für unsere Zivilisten, die ins Visier genommen werden, von gelenkten Luftbomben und Kinschal-Raketen, für unsere Eltern, die grau geworden sind, für unsere Kinder, die gezwungen sind, im Untergrund zu lernen (...).



Deshalb wird unser Feind auch wissen, was die ukrainische Art der Vergeltung ist. Würdig, symmetrisch, weitreichend.



Sie werden wissen, dass früher oder später eine ukrainische Antwort jeden Punkt in der Russischen Föderation erreichen wird, der eine Quelle der Gefahr für das Leben unseres Staates und unseres Volkes darstellt.



Die verblassten Augen ihres Chefs sehen die ganze Welt als eine Grauzone. Aber wir werden nicht zulassen, dass unser Land in eine Grauzone verwandelt wird, wo die blaue und gelbe Flagge zu Recht hingehört.



Ein kranker alter Mann vom Roten Platz, der ständig alle mit dem roten Knopf bedroht, wird uns keine seiner roten Linien diktieren. Nur die Ukraine und die Ukrainer werden bestimmen, wie sie leben wollen, welchen Weg sie einschlagen und welche Entscheidung sie treffen wollen.



Denn so ist das mit der Unabhängigkeit.

Die Ukraine verblüfft einmal mehr. Russland kehrt wieder zu seinem Repertoire zurück.



So schildern die Weltmedien allgemein die Ereignisse in der Region Kursk. Sie zeigen, wie Russland mit seinen Bürgern umgeht, die es «die Bevölkerung» nennt. Wie Russland die Seinen «nicht im Stich lässt». Wie seine Soldaten die örtlichen Geschäfte plündern.



So sieht Putins Russland in den Augen der Welt aus. Und genauso sieht die ganze Welt, wie unsere Krieger die Menschen vor Ort mit Wasser, Nahrung und Medizin versorgen, die sagen: «Es ist gut, dass ihr jetzt hier seid und nicht die Kadyrowiten.»



So sieht die Würde der Ukraine aus. Zivilisiertheit. Die Tugend unserer Unabhängigkeit.

Kundgebung am Samstag in Genf, vor dem Europa-Sitz der Vereinten Nationen. Bild: keystone

Vor 33 Jahren wurde die Ukraine auf den Landkarten der Welt wiedergeboren, und heute gewinnt die Ukraine die Herzen der ganzen Welt.



Sie inspiriert mit Mut. Sie dient als Beispiel dafür, dass man keine Angst vor Putin haben muss. Und sie eint die Welt mit ihrer ukrainischen Weltanschauung: Im 21. Jahrhundert sollten Terroristen ihre Abrechnung in Den Haag finden, nicht in Valday.



Und niemand sonst auf der Welt wird sagen: «Wo ist die Ukraine?» Denn jeder Kontinent sagt jetzt: «Die Ukraine muss gewinnen.» Das nährt unsere Unabhängigkeit.



Unsere Ukraine. Es mangelt ihr nicht an fremden Regionen. Wir brauchen Frieden und Ruhe in unserem Land. Entlang unserer gesamten 6992 Kilometer langen Grenze. Zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Inneren des Landes – überall dort, wo wir für unsere Werte einstehen.



So wie es unsere Krieger tun. In allen Richtungen der Frontlinie und der Staatsgrenze, die durch die Grenzpfeiler symbolisiert wird. Und unser Wille und unser Kampf werden durch unser Volk symbolisiert – unsere Verteidiger, unsere Säulen. Diejenigen, auf deren Schultern die Ukraine stark ist (...).

Ein Drohnenpilot der Spezialeinheit Omega beim Training. Bild: imago-images.de

So wird für die Unabhängigkeit gekämpft. Und ich möchte allen unseren Kriegern heute sagen: Ich wünsche euch einen starken Kampf!



Und ich danke euch, Leute! Als sich die Notwendigkeit ergab, die Ukraine zu verteidigen, habt ihr kurz gesagt: plus. Seitdem, seit 913 Tagen in Folge, habt ihr den Besatzern ein «Minus» verpasst. Nur ihr wisst, wie viel Mühe, Schweiss, Blut und extrem harte Arbeit sich wirklich hinter den trockenen Statistiken der feindlichen Verluste verbirgt.



Nur ihr wisst, was es wirklich bedeutet, eine Stellung zu halten. Was es bedeutet, «den ganzen Tag von feindlicher Artillerie und Flugzeugen festgenagelt zu werden». Was es heisst, standhaft zu bleiben, wenn «die Orks drängen».



Ihr habt unsere Unabhängigkeit bewahrt und bewahrt sie weiter.



Einer alten Frau wird nach einer russischen Gleitbomben-Attacke in Charkiw geholfen. Bild: keystone

Ich danke allen, die unseren Kriegern und unserem Staat helfen, all jenen, die leben und arbeiten, damit unsere Unabhängigkeit funktioniert und lebt.



Unseren Sanitätern, unseren Rettungskräften, unseren Feuerwehrleuten, Energietechnikern, unseren Freiwilligen und Unternehmern, Polizisten und Landwirten, Eisenbahnern, Lehrern und Studenten. Euch allen.

Ukrainern hier, Ukrainern im Ausland, die helfen, die die notwendigen Hilfsgüter schicken, der Welt von der Ukraine erzählen. Und allen, die bei der Ukraine bleiben, in den vorübergehend besetzten Gebieten.



Allen Ukrainern, deren Stärke keine Grenzen hat, deren Wille grenzenlos ist. All jenen, denen ich unendlich dankbar bin. Heute. Und für jeden der 913 Tage dieses Krieges. Für die Sache eines jeden von euch.



Für den Beweis, dass die Unabhängigkeit eine Sache für alle ist. Und sie hat viele Dimensionen. Jede davon muss errungen werden, um eine umfassende Unabhängigkeit zu sichern.

Das ist wirtschaftliche, das ist energetische Unabhängigkeit. Es geht um die geistige Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes.



Die ukrainische Orthodoxie macht heute einen Schritt zur Befreiung von den Teufeln Moskaus. Dies ist auch die Verwirklichung der Gerechtigkeit für die Auszeichnungen einer unabhängigen Ukraine, die nie wieder von denen getragen wird, die sie verraten haben.



Dies ist die Verwirklichung der Gerechtigkeit für ausländische Helden, die die Ukraine an der Front verteidigen und die ukrainische Ehre – unsere Staatsbürgerschaft – verdienen (...).



Auf diese Weise wird die Unabhängigkeit gestärkt. Und es sollte eine feste Grenze zwischen uns und dem Feind geben, und es wird keine Mauern zwischen den Ukrainern geben. Denn die Ukraine ist in jedem von uns. Die Unabhängigkeit ist in jedem von uns.



Und wenn wir vereint sind, können wir gewinnen. Das hat der 24. Februar bewiesen. Das haben die Jahre 2022 und 2023 bewiesen. Dieses Jahr beweist es ebenfalls. Wir haben dem Feind widerstanden, ihn gebändigt und zurückgeschlagen, und das tun wir auch jetzt in ihren Sümpfen.

Hier überreicht Selenskyj am 4. August militärische Auszeichnungen während der Feierlichkeiten zum Tag der Luftwaffe. Bild: imago-images.de

Wir wissen, was Unabhängigkeit bedeutet. Wie schwierig es ist, sie wiederzubeleben. Wie schwierig es ist, sie zu verteidigen. Aber wir wissen: Alles hängt von uns ab (...).



Heute ist die Unabhängigkeit in den Schützengräben in allen Richtungen zu sehen. Sie ist in unseren Städten und Dörfern zu finden: in jeder Episode, wenn wir das Beste in uns selbst finden, die Ukraine in uns selbst finden und für sie kämpfen.



Die Unabhängigkeit hat heute müde Augen, die schon alles gesehen haben. Die Unabhängigkeit lächelt, wenn die Ukrainer Erfolg haben.



Unabhängigkeit ist Stille, wenn wir unser Volk verlieren. Unabhängigkeit ist der Schwur, die gefallenen Helden niemals zu vergessen.



Präsident Selenskyj legt Blumen nieder an der Gedenkmauer für die gefallenen Verteidiger der Ukraine. Bild: keystone