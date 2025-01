Klimaziele im Strassenverkehr: EU laut Bericht auf gutem Weg

Entscheidend dafür ist nach Einschätzung der Organisation das für 2035 beschlossene Verbrenner-Aus für PKW. In der EU sollen dann keine Autos mit Verbrennermotor mehr neu zugelassen werden. Bis dahin sinken schrittweise die sogenannten Flottengrenzwerte, also der maximale durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoss aller Neuwagen eines Herstellers.

Weidel sagt, Hitler sei ein Linker gewesen – weshalb das Quatsch und entlarvend ist

Adolf Hitler sei ein Linker, ein Kommunist und Sozialist gewesen, behauptet AfD-Chefin Alice Weidel. Weshalb diese Aussage falsch, gefährlich und entlarvend ist.

Wundert man sich in Zeiten des hoch professionalisierten Rechtspopulismus noch über irgendetwas? Über die FPÖ, die die Wahlen in Österreich trotz grosser Skandale gewinnt? Über Donald Trump, der Grönland den USA einverleiben will? Über Alice Weidel, Chefin der in Teilen rechtsextremen AfD, die meint, Hitler war ein Linker, der Nationalsozialismus war links und linke Demonstrierende wiederum sind Nazis?