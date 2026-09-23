klar
DE | FR
burger
International
Extremwetter

Hurrikan «Polo»: Häfen und Schulen schliessen in Mexiko

This photo provided by NOAA shows Hurricane Polo intensifying in the Pacific Ocean off the coast of Mexico on Monday, Sept. 21, 2026. (NOAA via AP) Tropical Weather
Hurrikan Polo hat die höchstmögliche Stufe 5 erreicht.Bild: keystone
Extremwetter

Hurrikan «Polo»: Häfen und Schulen schliessen in Mexiko

23.09.2026, 02:01

An der mexikanischen Pazifikküste werden angesichts der erwarteten Auswirkungen des extrem starken Hurrikans «Polo» Vorkehrungen getroffen. «Polo» erreichte rasch die höchste Kategorie 5, nachdem er sich am Montag gebildet hatte, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. An den Stränden signalisieren rote Flaggen ein Badeverbot. Der Schulunterricht fällt in Küstengebieten teilweise aus. Einige Häfen wie Acapulco bleiben geschlossen, wie die zuständigen Behörden mitteilten.

«Nach den bisherigen uns vorliegenden Informationen wird er die Küste nicht direkt erreichen», sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum. Es würden dennoch heftige Regenfälle in Bundesstaaten wie Michoacán, Jalisco und Colima erwartet. Die Bevölkerung werde deshalb dazu aufgerufen, die Empfehlungen der Zivilschutzbehörden zu beachten.

300 Kilometer von Küste entfernt

Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 285 Kilometern pro Stunde und stärkeren Böen befand sich «Polo» am Dienstag stationär rund 345 Kilometer südlich des Urlaubsorts Zihuatanejo. Der Sturm wird sich nach Angaben des NHC in den nächsten Tagen langsam über das Meer entlang der Küste bewegen. Schwankungen in der Windstärke sind laut NHC zu erwarten.

Der mexikanische Wetterdienst prognostizierte, dass sich «Polo» am Donnerstag vor Michoacán der Küste am stärksten annähern würde – bis auf knapp 200 Kilometer. Der Starkregen könnte den Meteorologen zufolge Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen.

Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Beide Saisons enden am 30. November. Anders als im Pazifik hat sich im Atlantik in diesem Jahr bisher kein Hurrikan gebildet – so ruhig war die Saison dort seit Jahrzehnten nicht mehr. Grund ist laut der US-Klimabehörde (Noaa) das starke Klimaphänomen El Niño. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

El Niño nimmt immer extremere Formen an: «Grösste Wetterumwälzung seit einem Jahrtausend»
El Niño nimmt immer extremere Formen an: «Grösste Wetterumwälzung seit einem Jahrtausend»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wetterwende: El Niño weicht La Niña
1 / 17
Wetterwende: El Niño weicht La Niña
El Niño in voller Kraft: Die Satellitendaten der Oberflächentemperaturen aus dem Januar zeigen pralle rote Farbe im tropischen Pazifik - das Wasser war um viele Grad wärmer als gewöhnlich. (Bild: NOAA/ NESDIS)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hurrikan Lala bringt Hawaii Regen und starke Winde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Polen: 17-Jähriger Neonazi soll Anschlag auf Schule geplant haben
Der polnische Geheimdienst hat einen Jugendlichen festgenommen, der einen Terroranschlag auf eine Schule oder eine Moschee geplant haben soll.
Zur Story