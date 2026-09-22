Der Höhepunkt von El Niño wird gemäss Modellen im November 2026 erreicht, die Auswirkungen werden aber noch teils Monate danach spürbar sein. Bild: keystone

El Niño nimmt immer extremere Formen an: «Grösste Wetterumwälzung seit einem Jahrtausend»

Das Wetterphänomen El Niño verschärft sich. Einzelne Regionen spüren bereits die Auswirkungen und gemäss Modellen werden weitere Rekorde purzeln. Dies wird auch Folgen für die Weltwirtschaft haben.

Olivier Meier Folge mir

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Die Superlative im Falle des Wetterphänomens El Niño überschlagen sich derzeit: «überwältigend», «Godzilla-level», «unfassbar». Letzte Woche wurde bekannt, dass gleich 14 Modelle voraussagen, dass dieser El Niño diverse Rekorde brechen wird.

Der Höhepunkt wird gemäss Modellen im November 2026 erreicht sein, die Auswirkungen werden aber noch Monate danach spürbar sein. Zwar handelt es sich bei diesen Modellen um Vorhersagen – und nicht Messwerte – und müssen daher mit Vorsicht behandelt werden. Doch die Auswirkungen sind in einigen Teilen des Globus bereits spürbar.

Was bereits an Massnahmen getroffen wurde, was die neusten Modelle sagen und die wirtschaftlichen Auswirkungen der «grössten globalen Wetterumwälzung seit einem Jahrtausend» findest du hier:

Bereits jetzt Auswirkungen spürbar

«Was sich derzeit im äquatorialen Pazifik abspielt, ist atemberaubend und könnte durchaus eine der grössten globalen Wetterumwälzungen seit einem Jahrtausend darstellen», schreibt Bill McGuire, emeritierter Professor für geophysikalische und klimatische Gefahren am University College in London, im Guardian. El Niño werde im Verlauf dieses Jahres und im Jahr 2027 eine Reihe von Wetterkatastrophen rund um den Globus auslösen, so McGuire weiter.

In einigen Teilen der Welt sind die Auswirkungen bereits jetzt spürbar. Einige Beispiele:

Indien erlebt zurzeit den schwächsten Monsun seit 20 Jahren.

erlebt zurzeit den schwächsten Monsun seit 20 Jahren. In Indonesien führt eine heisse und trockene Phase zu Rekordbränden und zu einer fatalen Luftverschmutzung.

führt eine heisse und trockene Phase zu Rekordbränden und zu einer fatalen Luftverschmutzung. In Kalifornien in den USA wurde angesichts der drohenden Auswirkungen am Montag der Notstand ausgerufen.

Auf die Schweiz wird El Niño nur bedingt Auswirkungen haben. Laut des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz existieren zwar einzelne Fernkopplungen zwischen El Niño und dem Wetter in Europa. Diese sind aber nur schwach ausgeprägt.

Für das Schweizer (und mitteleuropäische) Wetter ist die Nordatlantische Oszillation (NAO) – also das Druckverhältnis zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch – der entscheidende Taktgeber. Diese atlantische Dynamik ist für die Schweiz um ein Vielfaches mächtiger als die fernen Impulse aus dem Pazifik.

Deshalb zeigt sich in den heimischen Wetterdaten auch kein klares Muster: Frühere El-Niño-Jahre brachten den Alpen mal eisige Kälte und viel Schnee, mal extreme Milde. Spürbar könnte das Phänomen aber indirekt sein: etwa durch höhere Preise für Importgüter wie Kaffee oder Kakao wegen Ernteausfällen in Südamerika.

Rekorde bahnen sich an – oder wurden bereits gebrochen

Die neusten Modelle beziffern den Höhepunkt des Wetterphänomens auf November 2026. Die aktuellen Vorhersagen deuten auf absolute Rekordwerte hin.

Daten des Klimainstituts der Universität Maine zeigen, dass die Meeresoberflächentemperatur einen Abweichwert von 3,04 Grad Celsius gegenüber dem langjährigen Durchschnitt erreicht hat.

Die täglich gemessene Meeresoberflächentemperatur, markiert ist der Wert vom 20. September 2026. Bild: Climate Change Institut

Das liegt bereits jetzt über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2015, der damals aber erst im November erreicht wurde.

Die täglich gemessene Meeresoberflächentemperatur, markiert ist der bisherige Rekordwert vom 19. November 2015. Bild: Climate Change Institut

Eine weitere Messgrösse, die häufig zitiert wird, verwendet einen 30-Jahre-Durchschnitt als Referenz, der auch die menschenverursachte globale Erwärmung miteinbezieht.

Momentan liegt dieser Wert (wird als ONI bezeichnet) bei 3,06 Grad Celsius, der prognostizierte Höhepunkt wird mit 4,0 Grad Celsius angegeben. Der Rekord aus dem Jahr 2015 (3,08 Grad Celsius) dürfte in den nächsten Tagen geknackt werden.

Der ONI-Wert im Vergleich mit dem Jahr 2015. Der El Niño 2026 ist kurz davor, die Rekordwerte zu übertrumpfen. Bild: The Climate Brink

Beide Messgrössen beziehen sich auf Daten der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Was bedeutet eine hohe Meeresoberflächentemperatur konkret? Beim Wetterphänomen El Niño ist das Wasser im östlichen tropischen Pazifik wärmer und das Wasser im westlichen tropischen Pazifik kühler als normalerweise. Ausserdem verändern sich dabei die grossflächigen Luftdruckverhältnisse, als Folge schwächen sich die Passatwinde ab. Dies führt zu mehr Niederschlag als gewöhnlich im Westen Südamerikas, teils bis hinauf in die USA – und weniger Niederschlag, Trockenheit und Hitze in Süd- und Ostasien sowie in Australien. Von El Niño spricht man konkret, wenn das Oberflächenwasser im zentralen Pazifik für drei aufeinanderfolgende Monate im Durchschnitt 0,5 Grad über dem langjährigen Mittel liegt.

Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft

Im Zuge des El Niños werden häufig die klimatischen Auswirkungen diskutiert: regional extreme Hitze, Dürren und Überschwemmungen.

Expertinnen und Experten weisen aber auch auf die extremen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hin. Das «Peterson Institute for international Economics» rechnet im Jahr 2027 mit wirtschaftlichen Verlusten von rund einer Billion Dollar und schrieb bereits im Juli:

«Wenn die internationale Gemeinschaft und die politischen Entscheidungsträger auf nationaler Ebene nicht sofort handeln, könnten diese Verluste in den folgenden fünf Jahren auf mindestens 7,2 Billionen US-Dollar ansteigen.»

Gemäss der US-amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley könnte sich El Niño zu einem echten Schock entwickeln: «Da sich die Wetterverhältnisse in wichtigen Anbaugebieten verändern, könnten die Auswirkungen weit über lokale Prognosen hinausreichen und sich auf Lieferketten, Preise und Investitionsrenditen auswirken», sagt Julia Rizzo, Aktienanalystin und Rohstoffstrategin für Lateinamerika bei Morgan Stanley Research.

Die gleichen Warnungen hört man auch von den Vereinten Nationen. Celeste Saulo, Generalsekretärin der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen, sagt: «Wir erleben bereits jetzt die verheerenden Auswirkungen von Dürren und Überschwemmungen, und wir gehen davon aus, dass diese Auswirkungen zunehmen werden, wenn sich El Niño weiter verstärkt.»

All die Prognosen haben die Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen zu einem historischen Schritt gezwungen: So habe man die grösste Mobilisierung der Geschichte gestartet, um nationale Wetterdienste dabei zu unterstützen, «lebensrettende» Vorhersagen zu liefern.



Die Massnahme soll gemäss den Vereinten Nationen Regierungen und humanitären Organisationen dabei helfen, «sich auf die Auswirkungen auf besonders gefährdete Sektoren vorzubereiten, darunter Landwirtschaft, öffentliche Gesundheit sowie Energie- und Wasserversorgung.»

«Dieser aussergewöhnliche El Niño erfordert aussergewöhnliche Vorsorge und Reaktionsmassnahmen», so Celeste Saulo.