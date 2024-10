Neben atemberaubenden Looks traten auch viele Stars in Erscheinung. Bild: AP Invision

So war die Victoria's Secret Show 2024

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober fand nach sechs Jahren erstmals wieder die Victoria's Secret Show statt. Neben atemberaubenden Looks traten auch viele Stars in Erscheinung. Wir haben die schönsten Eindrücke gesammelt:

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «International»

Nach der heftigen Kritik an der Marke wurde die Show nun nur von Frauen produziert. Es wurde verkündet, dass altbewährte Elemente wie viel Glamour, Flügel und musikalische Auftritte beibehalten wurden, es aber einige Aktualisierungen gäbe.

Eine Neuerung betrifft die berühmten Engelsflügel. Die Dessous-Marke verwendete zuvor bis zu 620'000 echte Federn von Hühnern, Fasanen und Straussen. Für diese Show wurden handgefertigte Kunstfedern für die Engelsflügel der Models benutzt. Jedoch wurden auch Flügel aus vergangenen Shows wiederverwendet.

Neu ist ebenfalls, dass die Looks der Show direkt gekauft werden können. Auch der Einsatz von Plus-Size-Models widerspiegelt den Zeitgeist. In dieser Show lief beispielsweise Plus-Size-Supermodel Ashley Graham. In der Vergangenheit wurde Victoria's Secret aufgrund des überwiegenden Einsatzes von dünnen Models stark kritisiert.

Die Modenschau fand in New York City statt. Vor der Show schritten viele Prominente und Influencer über den Pink Carpet. Die Show eröffnete Gigi Hadid:

Zu sanften Klängen schritten die Models ins sanften Rosa-Tönen über den Laufsteg. Bild: keystone

Imaan Hammam trug einen atemberaubenden rosa Umhang. Bild: keystone

Taylor Hills Flügel waren dagegen eher spärlich. Bild: keystone

Devyn Garcia war eines der Pluz-Size-Models. Bild: keystone

Adriana Limas Outfit war eines der Spezielleren. Bild: keystone

Sängerin Tyla performte während der Show und trug dabei ebenfalls Engelsflügel. Bild: keystone

Die Show zeigte Diversität. Alex Consani ist ein Transgender-Model. Bild: keystone

Lila Moss ist die Tochter von Kate Moss. Bild: keystone

Die Show wurde durch den Einsatz einer Gitarre rockiger. Bild: keystone

Die Models schritten zum Song «I love Rock n' roll». Bild: keystone

Kate Moss sah man ihren früheren Alkohol- und Drogenmissbrauch nicht an. Bild: keystone

Pluz-Size-Model Ashley Graham trug einen schwarzen Spitzenbody. Bild: keystone

Models wie Candice Swanepoel trugen nun Kreationen in rot. Bild: keystone

Diese Models waren Teil der Show

Unter anderem liefen diese Models über den Catwalk: Candice Swanepoel, Adriana Lima, Barbara Palvin, Ashley Graham, Jasmine Tookes, Behati Prinsloo, Tyra Banks, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Paloma Elsesser, Devyn Garcia, Taylor Hill, Paloma Elsesser, Grace Elizabeth, Mayowa Nicholas, Devyn Garcia und Kate Moss.

Tyra Banks trat zum ersten Mal nach 20 Jahren an einer Modenschau auf. Sie sagte dazu auf Instagram: «Es fühlt sich verrückt an, wieder auf dem Laufsteg von Victoria’s Secret zu sein». Ahley Graham meinte zu ihrem Auftritt: «Ich bin Ende 30, habe gerade drei Kinder bekommen und fühle mich so kurvig, so sexy und mein Outfit ist der Hammer.»

Musikalische Auftritte

Alle musikalischen Auftritte erfolgten von weiblichen Musikerinnen. Neben Künstlerinnen wie der K-Pop Sängerin Lisa und der Südafrikanerin Tyla trat Mega-Star Cher auf.