Gisele Bündchen feiert Comeback – mit diesen absolut genialen Bildern

Fast vier Jahre hielt sich Gisele Bündchen fern von den Zeitschriften. Nun feiert sie ihr Comeback, indem sie für das amerikanische «V Magazine» posiert. Dabei zeigt sie sich in der Mode der 90er – und spricht über ihr Alter.

GISELALARM! Ah nein, Giselarma heisst das neue Cover des amerikanischen «V Magazine». Trotzdem könnte die Meldung etwas Aufregung auslösen. Denn: Gisele Bündchen ist zurück – mit 41 Jahren überrascht sie mit neuen Coverbildern.

Ihr Comeback dürfte für einige sehr überraschend kommen, da der ehemalige «Victorias Secret»-Engel 2015 zum letzten Mal auf dem Laufsteg zu sehen war. Das letzte Mal stand sie vor vier Jahren für ein Coverbild vor der Linse.

Im Gespräch mit dem Magazin spricht Bündchen offen über ihren Ansporn, weiter in der Modebranche tätig zu sein: «Ein Model zu sein heisst, zu einer leeren Leinwand zu werden. Es geht darum, dich irgendeinem Umfeld oder irgendeiner Rolle völlig hinzugeben, um das perfekte Foto zu bekommen. Das ist der aufregende Teil.»

«In deinen Zwanzigern versuchst du dazuzugehören, in deinen Vierzigern fühlst du dich wohler in deiner Haut.»

Auf die Frage, wie sie mit ihrem Alter klarkomme, sagt sie schlagfertig: «In deinen Zwanzigern versuchst du dazuzugehören, in deinen Vierzigern fühlst du dich wohler in deiner Haut. Ich fühle mich, als wäre ich stärker geworden – und das in allen Aspekten meines Lebens.»

Das Magazin erschien am 4. Mai in den Kiosken. Nun teilt auch Bündchen die Bilder auf Instagram. Dazu schreibt sie: «Ich hatte so viel Spass beim Verkleiden». Ihr Mann, der im März mit seinem Rücktritt vom Rücktritt überraschte, scheint sich über die Bilder – und das Comeback seiner Frau zu freuen. Auf Instagram kommentiert er: «Hot Mamma».

Die beiden sind seit 2006 liiert, drei Jahre später heirateten sie und bekamen ihren ersten Sohn. Im Dezember 2019 folgte eine Tochter. Die Familie lebt in Tempa, im US-Bundesstaat Florida. (anb/cst)