Gymnasiasten protestieren gegen die Bildungsbedingungen in Saint-Denis nördlich von Paris, Frankreich, am 1. Oktober 2026. Bild: keystone

Deshalb kommt es gerade in Frankreich so oft zu gewaltsamen Strassenprotesten

Brennende Barrikaden, Tränengas und Auseinandersetzungen mit der Polizei: In Frankreich eskalieren Proteste auffallend häufig. Dahinter steckt eine Mischung aus Geschichte, politischem System und der Erfahrung, dass Druck von der Strasse tatsächlich etwas bewirken kann.

Michael Kern Folge mir

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Wenn in Frankreich Zehntausende oder Hunderttausende demonstrieren, dauert es oft nicht lange, bis Bilder von brennenden Mülltonnen, zerbrochenen Schaufenstern und Tränengasschwaden um die Welt gehen. Dabei ist wichtig: Die grosse Mehrheit der Demonstrierenden protestiert auch in Frankreich friedlich. Für die spektakulären Ausschreitungen sind häufig relativ kleine Gruppen verantwortlich.

Trotzdem gibt es Gründe dafür, dass gesellschaftliche Konflikte in Frankreich besonders oft auf der Strasse ausgetragen werden:

Protesttradition

Kaum ein europäisches Land verbindet seine politische Geschichte so stark mit Revolutionen, Aufständen und Massenstreiks wie Frankreich. Die Vorstellung, dass grundlegende politische Veränderungen nicht nur in Parlamenten, sondern auch auf der Strasse erzwungen werden können, ist tief in der französischen Geschichte verankert.

Die wichtigsten Stationen der französischen Protestgeschichte:

1789: Die Französische Revolution bringt das Ancien Régime zu Fall. Der Sturm auf die Bastille wird zum Symbol der Revolution.

Die Französische Revolution bringt das Ancien Régime zu Fall. Der Sturm auf die Bastille wird zum Symbol der Revolution. 1830: Die Julirevolution und Strassenkämpfe in Paris führen zum Sturz von Charles X.

Die Julirevolution und Strassenkämpfe in Paris führen zum Sturz von Charles X. 1848: Eine weitere Revolution stürzt König Louis-Philippe und führt zur Gründung der Zweiten Republik.

Eine weitere Revolution stürzt König Louis-Philippe und führt zur Gründung der Zweiten Republik. 1871: Die Pariser Kommune übernimmt nach einem Aufstand zeitweise die Macht in Paris. Sie wird während der sogenannten «Blutigen Woche» gewaltsam niedergeschlagen.

Die Pariser Kommune übernimmt nach einem Aufstand zeitweise die Macht in Paris. Sie wird während der sogenannten «Blutigen Woche» gewaltsam niedergeschlagen. 1936: Nach dem Wahlsieg der Volksfront kommt es zu einer landesweiten Streikwelle mit Fabrikbesetzungen. Es folgen unter anderem Tarifverträge, die 40-Stunden-Woche und bezahlte Ferien.

Nach dem Wahlsieg der Volksfront kommt es zu einer landesweiten Streikwelle mit Fabrikbesetzungen. Es folgen unter anderem Tarifverträge, die 40-Stunden-Woche und bezahlte Ferien. 1968: Studentenproteste wachsen zu einem der grössten Generalstreiks der französischen Geschichte. Millionen Beschäftigte legen die Arbeit nieder. Die Verhandlungen von Grenelle bringen unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns um 35 Prozent und allgemeine Lohnerhöhungen.

Studentenproteste wachsen zu einem der grössten Generalstreiks der französischen Geschichte. Millionen Beschäftigte legen die Arbeit nieder. Die Verhandlungen von Grenelle bringen unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns um 35 Prozent und allgemeine Lohnerhöhungen. 1995: Streiks gegen die Reformpläne von Premierminister Alain Juppé legen insbesondere den öffentlichen Verkehr über Wochen lahm. Die Regierung zieht einen wichtigen Teil der Rentenreform zurück.

Streiks gegen die Reformpläne von Premierminister Alain Juppé legen insbesondere den öffentlichen Verkehr über Wochen lahm. Die Regierung zieht einen wichtigen Teil der Rentenreform zurück. 2006: Studierende und Gewerkschaften mobilisieren gegen den neuen Arbeitsvertrag CPE für junge Beschäftigte. Nach wochenlangen Protesten wird das Modell wieder fallengelassen.

Studierende und Gewerkschaften mobilisieren gegen den neuen Arbeitsvertrag CPE für junge Beschäftigte. Nach wochenlangen Protesten wird das Modell wieder fallengelassen. 2018/19: Die Gelbwesten blockieren Strassen und Kreisverkehre. In Paris kommt es mehrfach zu schweren Ausschreitungen. Die Regierung nimmt unter anderem geplante höhere Treibstoffsteuern zurück.

Die Gelbwesten blockieren Strassen und Kreisverkehre. In Paris kommt es mehrfach zu schweren Ausschreitungen. Die Regierung nimmt unter anderem geplante höhere Treibstoffsteuern zurück. 2023: Millionen Menschen protestieren gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Die Regierung setzt die Reform trotz der Proteste durch.

Millionen Menschen protestieren gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Die Regierung setzt die Reform trotz der Proteste durch. 2024: Bauern blockieren Autobahnen und Zufahrten nach Paris. Die Regierung macht daraufhin zahlreiche Zugeständnisse.

Natürlich bedeutet diese Geschichte nicht, dass Menschen in Frankreich heute demonstrieren, weil ihre Vorfahren 1789 die Bastille gestürmt haben. Sie hat aber eine politische Kultur mitgeprägt, in der Protest auf der Strasse einen hohen Stellenwert besitzt.

Eine Demonstration ist deshalb in Frankreich häufig nicht bloss eine symbolische Kundgebung. Sie kann Teil des eigentlichen politischen Machtkampfs sein.

Zentralismus und «La rue»

Frankreich ist traditionell stark auf Paris und die nationale Regierung ausgerichtet. Regionen und Départements haben deutlich weniger politisches Gewicht als etwa die Kantone in der Schweiz. Gleichzeitig gibt die Fünfte Republik dem Präsidenten und der Regierung vergleichsweise viel Macht. Der politische Gegner ist damit oft klar sichtbar: Er sitzt in Paris.

Das verstärkt auch die Bedeutung der Hauptstadt als Protestzentrum. Zwar wird selbstverständlich im ganzen Land demonstriert. Doch wenn sich grosse nationale Bewegungen zusätzlich in Paris bündeln, können dort besonders schnell grosse Menschenmengen entstehen und grosse mediale Aufmerksamkeit erzeugt werden. Die zentrale Lage politischer Institutionen und symbolischer Orte macht die Hauptstadt zum naheliegenden Schauplatz.

Hinzu kommen starke Instrumente der Exekutive wie Artikel 49.3, mit dem die Regierung einen Gesetzestext ohne abschliessende Abstimmung in der Nationalversammlung durchbringen kann, sofern sie danach kein Misstrauensvotum verliert. Direkte Korrektive wie ein Schweizer Referendum über bereits beschlossene Gesetze fehlen. Wenn parlamentarische Wege ausgeschöpft scheinen, gewinnt deshalb «la rue» – die Strasse an Bedeutung: Demonstrationen, Streiks und Blockaden werden zum zusätzlichen politischen Druckmittel.

Zugeständnisse

Dass dieser Weg immer wieder eingeschlagen wird, hat einen einfachen Grund: Protest hat in Frankreich mehrfach funktioniert.

Französische Regierungen haben in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt Reformen angekündigt oder beschlossen und sie nach massiven Protesten zumindest teilweise zurückgenommen. Damit entsteht ein politischer Lerneffekt: Wer genügend Menschen mobilisiert, wichtige Teile des Landes lahmlegt und den gesellschaftlichen Druck lange genug aufrechterhält, kann die Regierung möglicherweise zum Einlenken bringen.

Besonders deutlich zeigen dies mehrere Beispiele aus den vergangenen 30 Jahren:

1995 – Rentenreform: Premierminister Alain Juppé wollte unter anderem die Rentenregeln von Staatsbediensteten und Beschäftigten grosser Staatsunternehmen stärker an jene des Privatsektors angleichen. Nach rund drei Wochen massiver Streiks verzichtete die Regierung auf die Reform der Sonderrentensysteme. Andere Teile des Juppé-Pakets, insbesondere Reformen im Gesundheitswesen, blieben dagegen bestehen.

Premierminister Alain Juppé wollte unter anderem die Rentenregeln von Staatsbediensteten und Beschäftigten grosser Staatsunternehmen stärker an jene des Privatsektors angleichen. Nach rund drei Wochen massiver Streiks verzichtete die Regierung auf die Reform der Sonderrentensysteme. Andere Teile des Juppé-Pakets, insbesondere Reformen im Gesundheitswesen, blieben dagegen bestehen. 2006 – Arbeitsvertrag CPE: Der sogenannte «Contrat première embauche» sollte Arbeitgebern ermöglichen, Beschäftigte unter 26 Jahren während der ersten zwei Jahre leichter zu entlassen. Studenten besetzten Universitäten, Gewerkschaften organisierten Streiks und bei landesweiten Aktionstagen gingen Millionen Menschen auf die Strasse. Präsident Jacques Chirac kündigte zunächst Änderungen an; wenige Tage später wurde der CPE vollständig ersetzt und faktisch beerdigt.

Der sogenannte «Contrat première embauche» sollte Arbeitgebern ermöglichen, Beschäftigte unter 26 Jahren während der ersten zwei Jahre leichter zu entlassen. Studenten besetzten Universitäten, Gewerkschaften organisierten Streiks und bei landesweiten Aktionstagen gingen Millionen Menschen auf die Strasse. Präsident Jacques Chirac kündigte zunächst Änderungen an; wenige Tage später wurde der CPE vollständig ersetzt und faktisch beerdigt. 2018 – Gelbwesten: Auslöser der Bewegung waren unter anderem geplante höhere Treibstoffabgaben. Nach wochenlangen Blockaden und schweren Ausschreitungen setzte die Regierung die Erhöhung zunächst aus und strich sie danach aus dem Budget. Macron kündigte zusätzlich ein umfangreiches Paket zur Stärkung der Kaufkraft an: steuer- und abgabenfreie Überstunden, eine steuerfreie Sonderprämie von Arbeitgebern und die Rücknahme einer höheren Sozialabgabe für Millionen Rentner.

Auslöser der Bewegung waren unter anderem geplante höhere Treibstoffabgaben. Nach wochenlangen Blockaden und schweren Ausschreitungen setzte die Regierung die Erhöhung zunächst aus und strich sie danach aus dem Budget. Macron kündigte zusätzlich ein umfangreiches Paket zur Stärkung der Kaufkraft an: steuer- und abgabenfreie Überstunden, eine steuerfreie Sonderprämie von Arbeitgebern und die Rücknahme einer höheren Sozialabgabe für Millionen Rentner. 2024 – Bauernproteste: Landwirte blockierten Autobahnen und Strassen und drohten zeitweise mit einer regelrechten Blockade der Hauptstadt. Die Regierung gab daraufhin unter anderem die geplante Erhöhung der Steuer auf Agrardiesel auf. Zudem wurde der Zeitplan des Pestizid-Reduktionsplans «Ecophyto» ausgesetzt und überarbeitet. Insgesamt listete das Landwirtschaftsministerium später 70 Zusagen an die Bauern auf.

Das macht eine französische Regierung jedoch nicht automatisch «erpressbar». Gerade die vergangenen Jahre zeigen, dass die Strasse keineswegs immer gewinnt.

Bei der Rentenreform von 2023 demonstrierten über Monate Millionen Menschen. Raffinerien wurden bestreikt, Züge fielen aus und in zahlreichen Städten kam es zu Ausschreitungen. Trotzdem setzte die Regierung die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters von 62 auf 64 Jahre zunächst durch. Auch Nicolas Sarkozy hatte 2010 eine Erhöhung des Rentenalters trotz Massenprotesten durchgesetzt.

Entscheidend ist deshalb weniger, dass Protest immer funktioniert. Vielmehr existiert in Frankreich die historische Erfahrung, dass entschlossener und anhaltender Protest eine Regierung tatsächlich dazu bringen kann, zentrale Vorhaben zurückzunehmen.

Streikkultur

Frankreich hat vergleichsweise wenige Gewerkschaftsmitglieder, aber trotzdem eine starke Streikkultur. Nur rund zehn Prozent der Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert. Gleichzeitig werden fast alle Arbeitnehmer von Tarifverträgen erfasst. Hinzu kommt ein weitreichendes Streikrecht: Im Privatsektor braucht es grundsätzlich weder eine Gewerkschaftsmitgliedschaft noch eine allgemeine Vorankündigungsfrist.

Entscheidend ist zudem, wer streikt. Beschäftigte bei Bahn, Metro, Raffinerien, Energieversorgung oder Müllabfuhr können mit vergleichsweise wenigen Streikenden grosse Teile des öffentlichen Lebens beeinträchtigen. Fallen Züge aus, wird Treibstoff knapp oder stapelt sich der Müll in Paris, steigt der Druck auf die Regierung schnell.

Französische Gewerkschaften müssen deshalb keine Mehrheit der Arbeitnehmer organisieren, um politisch wirksam zu sein. Ihre Stärke liegt auch darin, dass sie an strategisch wichtigen Stellen des Landes den Alltag empfindlich stören können. Aus einem klassischen Arbeitskampf wird so schnell ein politisches Druckmittel.

Blockaden

Französische Proteste wollen oft nicht nur sichtbar sein, sondern den Alltag gezielt stören. Gelbwesten besetzten Kreisverkehre, Bauern blockierten Autobahnen, Beschäftigte von Raffinerien legten die Treibstoffversorgung lahm. Die Logik dahinter ist einfach: Je stärker ein Protest den Verkehr, die Wirtschaft oder das öffentliche Leben beeinträchtigt, desto grösser wird der Druck auf die Regierung.

Genau das erhöht aber auch das Eskalationsrisiko. Sobald Polizei und Behörden Blockaden räumen oder den Zugang zu wichtigen Orten freihalten wollen, kommt es leichter zur direkten Konfrontation. Blockaden machen Proteste damit wirksamer, aber auch konfliktanfälliger.

Polizei

Auch die französische Polizeitaktik trägt zum hohen Eskalationspotenzial bei. Bei Ausschreitungen setzen die Sicherheitskräfte robuste Mittel wie Tränengas, Wasserwerfer, Granaten und sogenannte LBD-Geschosse ein. LBD steht für «Lanceur de balle de défense» – dabei handelt es sich um Abschussgeräte, die Hartgummigeschosse verschiessen. Sie können bei Treffern schwere Verletzungen verursachen und sind im europäischen Vergleich umstritten.

Hinzu kommt, dass sich bei grossen Demonstrationen immer wieder kleine gewaltbereite Gruppen unter die Protestierenden mischen. Dazu gehören sogenannte Black Blocs, also vermummte Aktivisten, die gezielt Barrikaden errichten, Sachbeschädigungen begehen oder Sicherheitskräfte angreifen. Eine Untersuchung der französischen Nationalversammlung dokumentierte dies etwa bei den Rentenprotesten 2023. Die grosse Mehrheit der Demonstrierenden blieb dabei friedlich.

Treffen solche Gruppen auf eine Polizei, die stärker auf robuste Kontrolle als auf Deeskalation setzt, kann sich die Lage schnell hochschaukeln. Andere europäische Länder wie Schweden, die Niederlande oder Deutschland setzen stärker auf frühzeitigen Dialog und Vermittlung. Der Europarat kam 2025 dagegen zum Schluss, dass die französische Praxis in den vergangenen Jahren nicht primär auf Deeskalation ausgerichtet gewesen sei.

Misstrauen

Verstärkt wird die Protestbereitschaft durch das geringe Vertrauen in die nationale Politik. Im Vertrauensbarometer des Forschungszentrums CEVIPOF gaben Anfang 2026 nur 22 Prozent der Befragten an, Vertrauen in die Politik zu haben. Der Nationalversammlung vertrauten 20 Prozent, politischen Parteien nur 15 Prozent. Lokale Bürgermeister kamen dagegen auf 60 Prozent.

Gleichzeitig wünschten sich 79 Prozent der Befragten häufigere Referenden. Wer wenig Vertrauen in Parteien, Parlament und Regierung hat und nur begrenzte direkte Möglichkeiten sieht, politische Entscheide zu beeinflussen, misst anderen Formen der Beteiligung mehr Gewicht bei.

In Frankreich existiert dafür seit Langem ein etabliertes Instrument: die Strasse.

Dass Frankreich derzeit erneut heftige Strassenproteste erlebt, lässt sich deshalb nicht mit einer angeblich besonderen französischen Lust am Aufruhr erklären. Vielmehr treffen mehrere Faktoren aufeinander: eine jahrhundertealte Protesttradition, ein stark auf die Staatsspitze konzentriertes politisches System, wirkungsvolle Streiks und Blockaden, die Erfahrung früherer politischer Zugeständnisse sowie kleine gewaltbereite Gruppen und eine robuste Polizeitaktik. Gewalt ist dabei keineswegs zwangsläufig und die grosse Mehrheit der Demonstrierenden bleibt friedlich. Doch in kaum einem anderen westeuropäischen Land besitzt «la rue» eine ähnlich lange Tradition als politisches Machtinstrument.