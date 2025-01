Emmanuel Macron versucht, Druck aufzusetzen. Bild: keystone

Macron fordert Erfüllung der Waffenruhe-Auflagen im Libanon

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat mit Blick auf das Waffenruhe-Abkommen im Libanon an alle Seiten appelliert, die vereinbarten Bedingungen zügig zu erfüllen.

In einem Telefongespräch mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun habe Macron daran erinnert, dass die eingegangenen Verpflichtungen «so schnell wie möglich» erfüllt werden müssten, teilte der Élysée-Palast in Paris mit. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Vortag erklärt, dass Israels Truppen über die im Abkommen festgelegte Frist am heutigen Sonntag hinaus in Teilen des Südlibanons bleiben.

Israel argumentiert, dass Libanons Armee nicht schnell genug nachrücke. Sie soll die Einhaltung der Vereinbarung überwachen und eine Rückkehr der Hisbollah-Miliz verhindern. Die im November getroffene Vereinbarung über die Waffenruhe sieht vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel, zurückzieht. Das Abkommen sei so formuliert, dass eine Verlängerung für den Abzug der israelischen Truppen über die vorgesehenen 60 Tage hinaus möglich sei, hatte Netanjahus Büro erklärt. (sda/dpa)