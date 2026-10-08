bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Schülerproteste in Frankreich: Macron empört über pikantes Plakat

epa13289642 France&#039;s President Emmanuel Macron delivers a speech during the Bpifrance Inno Generation (BIG) event, one of Europe?s largest gatherings dedicated to entrepreneurs, in Paris, France, ...
Der französische Präsident Emmanuel Macron ist empört.Bild: keystone

Macron empört über pikantes Schülerplakat in TV-Nachrichten

08.10.2026, 20:1308.10.2026, 20:13

Seit Tagen protestieren Schüler in Frankreich für eine bessere Ausstattung der Schulen und Bildungsgerechtigkeit – doch ein Slogan über Präsident Emmanuel Macron und seine Frau geht dem Staatschef entschieden zu weit. Im Fernsehsender France 2 war ein Protestplakat mit dem Slogan «Macron bz ta prof, pas les nôtres» gezeigt worden. Auf Deutsch heisst dies etwa «Macron, bumse deine Lehrerin, nicht unsere», wobei die Abkürzung «bz» im Französischen verwendet wird, um das unflätige Wort «baiser» nicht auszuschreiben.

Students protest against under-resourced schools as they march towards the Place de la Bastille in Paris, Thursday, Oct. 8, 2026. Placards read:&quot; No future without culture,&quot; and &quot;Tasty ...
Schülerinnen und Schüler protestieren seit Tagen gegen die französische Bildungspolitik. Bild: keystone

Der Spruch spielt darauf an, dass Macron seine Frau Brigitte kennenlernte, als sie seine Lehrerin war. Mit dem Slogan wollen die Schüler zum Ausdruck bringen, dass Macron keine Politik auf dem Rücken ihrer Lehrkräfte betreiben soll. Der Slogan ist neben vielen anderen regelmässig bei den Schülerprotesten zu lesen.

Plakat mit beleidigendem Spruch in
13-Uhr-Nachrichten

Dem Vernehmen nach soll Macron ausser sich sein, dass das beleidigende Plakat am Dienstag in den 13 Uhr-Nachrichten zu sehen war und sich niemand der Senderverantwortlichen danach dafür entschuldigte. Der Wirbel um das Plakat nahm auch dadurch Fahrt auf, weil die rechte Internetplattform «Destination Télé» ein Standbild der nur wenige Sekunden langen Sequenz veröffentlicht hatte.

«Wir sind nicht dafür verantwortlich, was auf den Plakaten der Demonstranten steht», sagte der Leiter der nationalen Redaktion von France Télévisions, Julien Duperray. Wie der Sender France Info berichtete, räumte er aber ein: «Unsere Aufgabe ist es, die Kontrolle darüber zu behalten, was wir in unseren Sendungen zeigen. Insbesondere, wenn bestimmte Wörter beleidigend sein können. Diese Mahnung wurde von der Geschäftsleitung an alle Redaktionsteams gerichtet.» (leh/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Deshalb kommt es gerade in Frankreich so oft zu gewaltsamen Strassenprotesten
Deshalb kommt es gerade in Frankreich so oft zu gewaltsamen Strassenprotesten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schülerproteste in Frankreich Premierminister setzt Schulunterricht bis Ende Woche aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Werbung durch Steuergelder? Demokraten klagen gegen Trump
Die Demokraten haben wegen des Vorwurfs der Finanzierung von Wahlwerbung mit Steuergeldern Klage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht. Die US-Regierung verstosse damit gegen das Verbot der Verwendung von Haushaltsmitteln für «Werbungs- oder Propagandazwecke», heisst es in der Klage des Parteigremiums DNC. Trump wird darin vorgeworfen, die Aktion persönlich angeordnet zu haben, und dem US-Haushaltsamt, dass es 20 Millionen Dollar dafür umgelagert habe.
Zur Story