Stichwahl in Konfliktregion Abchasien nötig

«Keiner der Präsidentschaftskandidaten hat die für die Wahl nötig Anzahl der Stimmen erreicht, daher wird die Abstimmung wiederholt», teilte Wahlleiter Dmitri Marschan der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. An der Stichwahl, die voraussichtlich am 1. März stattfindet, nehmen die beiden Erstplatzierten Badra Gunba und Adgur Ardsinba teil.

Europa und Selenskyj wollen an den Verhandlungstisch – doch die USA verweigern eine Zusage

Die Verhandlungen über Frieden in der Ukraine nehmen Fahrt auf. Doch Europa bleibt dabei zumindest vorerst aussen vor.

In der kommenden Woche wollen unter anderem US-Aussenminister Marco Rubio und ranghohe Vertreter Russlands in Saudi-Arabien Berichten zufolge über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen. Darüber hinaus soll in dem arabischen Land ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin vorbereitet werden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen wohl ebenfalls in der kommenden Woche zu einem Sondergipfel in Paris zusammenkommen.