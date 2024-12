Nebel sorgt für Probleme an britischen Flughäfen

Auch der Flughafen Heathrow riet Fluggästen, sich vorab bei Fluggesellschaften über mögliche Verspätungen zu informieren, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In Manchester waren am Freitag etwa ein Dutzend Abflüge gestrichen worden. (sda/dpa)

Wegen starken Nebels ist es an einigen britischen Flughäfen zu Behinderungen gekommen. An mehreren Flughäfen herrschten schlechte Sichtbedingungen, teilte die britische Luftraumüberwachung mit. Dazu gehörten die Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick, Stansted sowie der Airport Manchester.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Bundestag aufgelöst und so den Weg zu seiner Neuwahl freigemacht. Diese soll am 23. Februar kommenden Jahres stattfinden, wie Steinmeier in Berlin bekanntgab.