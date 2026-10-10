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Grossbritannien: Mann betritt Tigergehege und wird getötet

Grossbritannien: Mann betritt Tigergehege und wird getötet

10.10.2026, 20:4810.10.2026, 21:17
Yorkshire Wildlife Park: Ein Mann starb, nachdem er das Gehege der Amurtiger betrat.
Bild: Yorkshire Wildlife Park

Ein Mann ist nach Betreten eines Geheges in einem Zoo in England von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Wie die Polizei in der nordenglischen Grafschaft South Yorkshire mitteilte, erlitt der Mann schwere Verletzungen und starb trotz Bemühungen der Rettungskräfte noch an dem Ort des Vorfalls im Yorkshire Wildlife Park. Auch der Zoo bestätigte auf seiner Website einen ernsten Vorfall im Tigergehege.

Warum der Mann das Gehege am frühen Nachmittag betreten hatte, war zunächst unklar. Seine Familie sei informiert worden und werde von speziell geschultem Personal betreut, erklärte die Polizei. Der Tiger sei unverletzt und während des Vorfalls in seinem Gehege geblieben. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Der Yorkshire Wildlife Park beherbergt mehrere Sibirische Tiger oder Amur-Tiger, die als grösste Raubkatzen der Welt gelten. Das weitläufige Gehege kann von einem hölzernen Steg aus besichtigt werden. Ob der Mann von dort ins Gehege hinuntersprang oder auf andere Weise hineingelangte, war zunächst unklar. Die Polizei rief dazu auf, im Internet kursierende Videos von dem Vorfall nicht zu teilen.

Der Zoo bleibt vorerst am Sonntag geschlossen, hiess es auf der Website. Ein Video, welches auf der Plattform X verbreitet wird, soll den Vorfall zeigen. Darin wird ein am Boden sitzender Mann von hinten von einem Tiger angegangen und anschliessend machtlos hin und her geschüttelt. Die Authentizität des Videos konnte vorerst nicht geprüft werden. (sda/dpa/cpf)

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