Läck Bobbi, ist der herzig! Bild: Keystone

Quizzticle

Welche Wau-Waus haben die Schweizer zu Hau-Haus?

Carl-Philipp Frank Folge mir

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Liebe Quizzticle Klasse,



Nach einer langen Trockenperiode sind wir diese Woche wieder in den Genuss des Hundswetters gekommen. Man könnte fast sagen, dass die Hundstage vorbei sind. Aber eigentlich geht es heute bei diesem Quiz gar nicht ums Wetter; der Hund liegt tatsächlich woanders begraben.

Wir wissen ja, dass ihr unsere Quizzticles liebt. Sie sind ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Wobei, wir sollten uns da nicht zu fest selber loben, denn, wie wir wissen: Hunde die bellen, beissen nicht.

So, genug der äusserst subtilen Redewendungen. Wie ihr vielleicht wisst, ist heute Welthundetag. Die perfekte Gelegenheit, um mit euren Vierbeinern zu zelebrieren (oder auch mal wieder in den Park zu gehen). Und, wenn ihr noch nicht hundemüde seid, könnt ihr gleich noch unser Hunderassen-Quizzticle lösen.

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir suchen die 15 beliebtesten (also am häufigsten gehaltenen) Hunderassen der Schweiz. Wir stützen uns dabei auf Daten der nationalen Datenbank zur Registrierung von Hunden (Amicus).

Als Hinweis geben wir euch eine ungefähre Beschreibung, sowie die Anzahl der eingetragenen Vierbeiner pro Rasse.

ACHTUNG: Mischlinge gibt es mit Abstand am häufigsten in der Schweiz. Aber die sind halt keine Rasse, darum auch keine gültige Antwort.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 15 Minuten.

Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!