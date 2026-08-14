1 Woche nach Rücktritt: Ex-Cambridge-Professor Jason Arday tot aufgefunden

Der im Zuge eines Plagiatskandals vor kurzem zurückgetretene Cambridge-Professor Jason Arday wurde laut britischen Medienberichten tot aufgefunden.

Mehr «International»

Jason Arday wurde demzufolge am Freitagnachmittag leblos in seiner Wohnung im Süden Londons aufgefunden, wie unter anderem der Telegraph berichtet. Er wurde noch am Fundort für tot erklärt.

Wie die britische Polizei gegenüber der Zeitung bekanntgab, wurde der Rettungsdienst um kurz nach 15 Uhr Ortszeit alarmiert. Die Todesursache wird derzeit untersucht, ein mögliches Fremdverschulden steht aber nicht im Fokus.

Jason Arday wurde am Freitag tot aufgefunden. Bild: x

Arday war eine kontroverse Figur: Nachdem er als jüngster dunkelhäutiger Professor an der weltbekannten Universität von Cambridge den Lehrstuhl in Bildungsoziologie übernehmen und dozieren durfte, wurde er in akademischen Kreisen hochgejubelt.

Doch nach einem Plagiatsskandal um seine Doktorarbeit, in der er Dutzende Seiten abgeschrieben haben soll, und angeblichen Falschangaben in seinem Lebenslauf, trat Arday vergangene Woche nach öffentlichem und medialem Druck von seinem Posten zurück. Er kam damit mehreren Untersuchungskommissionen, die seinen akademischen Werdegang unter die Lupe nehmen sollten, zuvor.

(con)