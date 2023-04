Britischer YouTuber rudert nach rassistischem Kommentar zurück

Der britische Rapper und YouTuber KSI hat sich nach Kritik an Verwendung eines als rassistisch eingestuften Begriffs öffentlich entschuldigt und eine Social-Media-Pause angekündigt.

KSI hatte in einer Show auf dem YouTube-Kanal seines Kollektivs The Sidemen im Rahmen eines Spiels eine abfällige Bezeichnung für Menschen pakistanischer Herkunft verwendet. Das entsprechende Video war später online nicht mehr verfügbar.

Der britische Rapper und Boxer KSI hat mehr als 24 Millionen Abonnenten auf YouTube. Bild: keystone

«Ich will mich dafür entschuldigen, in einem kürzlichen Sidemen-Video eine rassistische Verleumdung verwendet zu haben», schrieb der 29-jährige Brite am Montag auf Twitter. «Es gibt keine Entschuldigung, unabhängig von den Umständen, ich hätte es nicht sagen sollen, und es tut mir leid.»

Der YouTuber sagte, er habe in letzter Zeit viel falsch gemacht, und kündigte an, eine Pause einlegen zu wollen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich KSI – mit bürgerlichem Namen Olajide «JJ» Olatunji – für seine Wortwahl entschuldigt.

Nach der Show hatte es öffentlich Kritik gegeben: Unter anderem der Londoner DJ Bobby Friction schrieb, er sei wirklich aufgebracht, dass jemand, den seine Kinder liebten, solche Begriffe benutze. Er selbst habe unter der benutzten Bezeichnung leiden müssen.

KSI, dessen Vater Nigerianer ist und der selbst schwarz ist, hat mehr als 24 Millionen Abonnenten auf YouTube und 8,8 Millionen Follower auf Twitter. Zuletzt sorgte er mit einem Drink für Aufmerksamkeit, den er gemeinsam mit dem YouTuber Logan Paul herausbrachte.

Das Getränk ist bei Kindern und Jugendlichen so stark nachgefragt, dass es in Supermärkten zu chaotischen Szenen kam und es teilweise für ein Vielfaches des Originalpreises gehandelt wird. (sda/dpa)