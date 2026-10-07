The Ellinikon: So soll das Projekt aussehen, wenn es fertig ist. bild: the ellinikon

Ein Geisterflughafen wird zu Europas grösstem Stadtprojekt

Jahrzehntelang verfiel der alte Flughafen Athens, das riesige Gelände war ungenutzt. Nun entsteht dort ein Areal, das Einheimischen und Feriengästen viel bietet.

Laura Helbig / t-online

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Wo bis 2001 Flugzeuge starteten und landeten, breitet sich bald eine komplett neue Stadt am Meer aus. Südlich des Athener Zentrums, auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Elliniko, entsteht «The Ellinikon» – nach Angaben der Entwickler das grösste Stadtentwicklungsprojekt Europas.

Erste grosse Bereiche sind jetzt schon geöffnet, im kommenden Jahr soll sich das Gesicht der Athener Riviera deutlich verändern. Wer die griechische Hauptstadt besucht, bekommt damit bald ein völlig neues Ziel direkt am Wasser.

Vom Rollfeld zur Stadt

Der Flughafen Elliniko war jahrzehntelang Athens Tor zur Welt, bis er 2001 durch den neuen Airport Eleftherios Venizelos abgelöst wurde. Danach verfiel das Gelände am Saronischen Golf, Terminals und Startbahnen blieben ungenutzt.



Das ehemalige Rollfeld des stillgelegten Flughafens Elliniko. Bild: imago stock&people

Heute verwandelt der Entwickler Lamda Development die Fläche in eine neue Küstenstadt: Auf 6,2 Millionen Quadratmetern entstehen Wohnviertel, Büros, Hotels, Einkaufsziele und weitläufige Grünflächen. Das Projekt soll Zehntausende Arbeitsplätze schaffen und gilt als eines der ehrgeizigsten Stadtbauvorhaben Europas.

Das erste grosse Bauprojekt ist bereits geöffnet: der Ellinikon Sports Park. Er ist frei zugänglich und bietet unter anderem Sportplätze für Fussball, Basketball und Tennis, Lauf- und Radwege sowie Grünflächen für Freiluft-Fitness und Spielplätze.

Das ist alles geplant

Das Herzstück des neuen Areals soll aber der Küstenpark werden. Mit rund 200 Hektar soll er zu den grössten Stadtparks Europas zählen. Laut den Entwicklern sollen dort etwa 30'000 Bäume und rund eine Million Pflanzen und Sträucher wachsen. Dazu kommen weitere Angebote direkt am Meer:

ein öffentlich zugänglicher Strand an der Athener Riviera

kilometerlange Spazier- und Radwege entlang der Küste

Freizeit-, Sport- und Kulturflächen für Einheimische und Touristen

Es wird schon wacker gebaut im Süden von Athen. Bild: www.imago-images.de

Für Athen-Reisende entsteht so ein völlig neues Ausflugsziel: ein grüner Küstenstreifen zum Spazieren, Baden und Verweilen, nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Richtig Fahrt nimmt das Projekt 2027 auf. Von Anfang des Jahres an sollen nach und nach Wohnungen, Parks und erste Handelsflächen übergeben werden – dann ziehen auch die ersten Bewohner ein. Zu den markantesten Bauten gehört der Riviera Tower, mit rund 200 Metern das höchste Gebäude Griechenlands, sowie ein grosses Einkaufszentrum. Bis die Stadt vollständig fertig ist, werden allerdings noch Jahre vergehen.