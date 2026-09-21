wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
Griechenland

Mann stirbt bei Streit um Liegestühle in Griechenland

Crowds of people take to the beaches as mini heat wave hits Athens Crowds of people try to cool off at Vouliagmeni beach near Athens as a mini heat wave hits Greece. Athens Greece Copyright: xNicolasx ...
Der Streit ereignete sich am Strand von Vouliagmeni.Bild: www.imago-images.de

Schlägerei um Liegestühle in Griechenland – 82-Jähriger stirbt

Ein Streit um Liegestühle ist am Sonntag in Griechenland eskaliert. Ein 82-Jähriger starb dabei. Der Fall wird nun untersucht.
21.09.2026, 09:5121.09.2026, 09:51

Der Streit ereignete sich am Sonntagmorgen am Strand von Vouliagmeni nahe Athen. Ein 82-Jähriger begab sich kurz vor 10 Uhr mit seiner Frau zum Strand, um sich eine begehrte Liege zu sichern. Doch schon kurz darauf geriet er deswegen mit einem 76-Jährigen in einen Streit, berichten griechische Medien.

Hier kam es zum Streit:

Auch die Frau des 82-Jährigen war involviert, ebenso die 21-jährige Begleiterin des 76-Jährigen, die sich einmischte. Laut dem Guardian soll es auch zu Faustschlägen gekommen sein. Der 82-Jährige wurde beim Streit verletzt, brach zusammen und wurde ins Spital gebracht. Dort starb er noch am Sonntagvormittag trotz Wiederbelebungsversuchen. Eine Autopsie steht noch aus, es wird jedoch vermutet, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Polizei nahm den 76-jährigen Beteiligten des Streits fest, ebenso seine Begleiterin, die sich auch an der Schlägerei beteiligt haben soll, berichten griechische Medien. Der Betreiber des Strandresorts wurde zur Befragung ebenfalls mitgenommen.

Berichten zufolge wurde die Frau am Abend wieder freigelassen. Zum Streit soll es gekommen sein, weil der 82-Jährige mehrere Liegestühle mit Gegenständen belegt haben soll, als der 76-Jährige und seine Begleiterin eine freie Liege suchten.

Die Ermittlungen zum Fall laufen noch. (vro)

Mehr zum Thema:

Touristen-Horror auf Gran Canaria: Der morgendliche Sturm auf die Liegestühle
Touristen-Horror auf Gran Canaria: Der morgendliche Sturm auf die Liegestühle
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
#sunbedwars – wie sich Badegäste um Liegestühle fetzen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bakunin
21.09.2026 10:28registriert März 2021
Was für eine absurde Art zu sterben....
231
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hadock50
21.09.2026 10:18registriert Juli 2020
W.t.f. stimmt mit diesen Leuten nicht?
Kann man nicht mehr anständig miteinander umgehen ?
😓
221
Melden
Zum Kommentar
13
«Wird zum Steigbügelhalter der Extremen»: Deutsche Presse zerzaust Merz
Friedrich Merz fehle es an Ausstrahlung, Demut und politischem Geschick. Das Urteil der deutschen Presse nach den für die CDU verheerenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin fällt vernichtend aus.
Friedrich Merz sagte es am Wahlabend selbst. Das Ergebnis seiner CDU bei den Landtagswahlen in Berlin, vor allem aber in Mecklenburg-Vorpommern, ist «ein Debakel». Während die CDU in Berlin sich den Linken geschlagen geben musste und empfindliche Verluste einfuhr, flog sie in Mecklenburg-Vorpommern mit 4,9 Prozent der Stimmen aus dem Landtag. Das ist der CDU in ihrer Geschichte noch nie passiert.
Zur Story