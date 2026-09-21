Der Streit ereignete sich am Strand von Vouliagmeni. Bild: www.imago-images.de

Schlägerei um Liegestühle in Griechenland – 82-Jähriger stirbt

Ein Streit um Liegestühle ist am Sonntag in Griechenland eskaliert. Ein 82-Jähriger starb dabei. Der Fall wird nun untersucht.

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Der Streit ereignete sich am Sonntagmorgen am Strand von Vouliagmeni nahe Athen. Ein 82-Jähriger begab sich kurz vor 10 Uhr mit seiner Frau zum Strand, um sich eine begehrte Liege zu sichern. Doch schon kurz darauf geriet er deswegen mit einem 76-Jährigen in einen Streit, berichten griechische Medien.

Hier kam es zum Streit:

Auch die Frau des 82-Jährigen war involviert, ebenso die 21-jährige Begleiterin des 76-Jährigen, die sich einmischte. Laut dem Guardian soll es auch zu Faustschlägen gekommen sein. Der 82-Jährige wurde beim Streit verletzt, brach zusammen und wurde ins Spital gebracht. Dort starb er noch am Sonntagvormittag trotz Wiederbelebungsversuchen. Eine Autopsie steht noch aus, es wird jedoch vermutet, dass der Mann einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Die Polizei nahm den 76-jährigen Beteiligten des Streits fest, ebenso seine Begleiterin, die sich auch an der Schlägerei beteiligt haben soll, berichten griechische Medien. Der Betreiber des Strandresorts wurde zur Befragung ebenfalls mitgenommen.

Berichten zufolge wurde die Frau am Abend wieder freigelassen. Zum Streit soll es gekommen sein, weil der 82-Jährige mehrere Liegestühle mit Gegenständen belegt haben soll, als der 76-Jährige und seine Begleiterin eine freie Liege suchten.

Die Ermittlungen zum Fall laufen noch. (vro)